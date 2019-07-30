三星Galaxy TAB S6平板核心配置信息曝光

中关村在线消息：前段时间，外媒曝光了一款三星旗下全新平板电脑产品——Galaxy Tab S6，该机将在8月8日的Galaxy新品发布会上正式推出。近日有外媒报道称，该机目前已通过IMDA认证，跟多的配置信息已经流出。



网曝三星Galaxy Tab S6宣传海报

此次曝光的信息显示，三星Galaxy Tab S6的后置双摄规格分别为800万像素主摄+500万像素景深镜头的组合，其中主摄光圈为F/1.9。另外，此次的信息还确定了该机将配备一块7040mAh的电池，整机重量为420克。



三星Galaxy Tab S6背部可吸附S Pen

根据之前的爆料，三星Galaxy Tab S6正面将采用一块10.5英寸高屏占比显示屏，核心搭载高通骁龙855旗舰处理器，并提供最高6GB+256GB存储组合，运行Android 9系统，后置相机采用双摄方案，且在双摄模组的下方还拥有一个预留的凹槽，使S Pen可以吸附并充电。



三星Galaxy Tab S6屏占比提升

此外，三星Galaxy Tab S6还搭载了由AKG专业调教的扬声器，可以提供不错的影音体验。该机共拥有两款型号，其中一款为SM-T860，该型号是只有Wi-Fi链接，而另一款是支持LTE网络的SM-T865。

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