中关村在线消息：今日据外媒报道，微软宣布收购软件安全公司BlueTalon，以进一步简化现代化数据之间的数据隐私。



微软收购软安公司BlueTalon：简化隐私和治理

BlueTalon团队表示目前已经开始为Azure数据开发深度数据隐私解决方案，并且为其他现代化数据平台提供自家的统一数据访问控制解决方案。

通过微软的云计算平台，将会让更大规模的集中数据治理将更加高效。微软正寻求帮助企业遵守所有现代安全和隐私法规，例如GDPR。此举将使BlueTalon成为Microsoft Azure Data Governance的重要助力，以实现上述目标。

BlueTalon首席执行官Eric Tilenius表示：

“BlueTalon企业客户越来越多地开始将越来越多的数据迁移到云端，并要求我们在此过程中为他们提供支持。当我们开始探索与各种超大规模云提供商的合作机会以更好地为客户服务时，微软给我们留下了深刻的印象。 ”

“Azure数据团队在数据治理方面具有独特的思想和远见。我们发现它们在使命和文化方面都非常适合我们。所以当微软要求我们联手时，我们抓住了这个机会。”

BlueTalon 成立于 2013 年，公司位于加州 Redwood City。微软在官方博客中介绍，BlueTalon是一家为现代数据平台提供统一数据访问控制解决方案的领先供应商。BlueTalon与全球财富100强企业合作，消除数据安全盲点，获得数据的可见性和控制权。

（文中图片来自互联网）

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：微软收购软安公司BlueTalon：简化隐私和治理http://news.zol.com.cn/723/7231217.html