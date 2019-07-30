Redmi K20 Pro将推夏之蜜语新配色 主打女性用户

中关村在线消息：今年夏天各家手机厂商都纷纷为自家的各种机型推出了对应这炎热天气的夏日配色，基本都是以清新淡雅为主，而主打性价比的的Redmi旗舰自然也不甘落后。日前，Redmi官微宣布将推出K20 Pro全新夏日配色。



Redmi K20 Pro将推出全新配色

而根据苏宁易购的Redmi K20 Pro购买页面泄露的信息来看，这款全新的配色名为“夏之蜜语”。从商品信息的缩略图来看，这款新配色于刚刚发布的小米CC 9美图版配色十分相似，采用了淡金色、淡粉色以及天蓝色等颜色互相融合的渐变效果。



Redmi K20 Pro新配色名为夏之蜜语

而配置方面，夏之蜜语配色应该应该与其他版本并无不同，Redmi K20 Pro正面采用一款6.39英寸的“极界全面屏”，搭配了升降式的前置相机模组，使得正面并无多余开孔，屏占比高达91.9%。核心方面搭载了高通骁龙855处理器，内置4000mAh电池，并支持27W快充规格。

拍照方面，该机后置相机采用4800万主摄+800万人像+1300万超广角的三组合，主摄为采用索尼IMX586传感器；升降式的前置相机为2000万弹像素摄像头，并支持大广角全景合影。

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