三星Galaxy Note 10+5G通过3C认证 国行会同步吗？

中关村在线消息：据报道，三星Galaxy Note 10+5G版已经获得了3C认证，这似乎预示着国行版的三星Galaxy Note 10 5G也要上市了，而且有可能会同步发售。





根据GeekBench跑分数据来看，三星Galaxy Note 10+5G版将载三星Exynos 9825处理器或高通骁龙855 plus处理器。

根据此前的爆料，三星Galaxy Note 10+正面将会采用一块6.8英寸的Dynamic AMOLED显示屏，分辨率为3040*1440；内置4300mAh容量电池，并支持最高45W快充；运行最新版One UI系统。

拍照方面，三星Galaxy Note 10+采用了时下流行的四摄方案，规格分别为1200万像素主摄像头+1200万像素副摄+1600万像素超广角镜头+3D TOF景深镜头，并且支持4K HUD视频录制。

三星Galaxy Note 10系列将于8月7日正式发布，届时将会确认更多信息。

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