三星Note 10珊瑚色全新配色渲染图曝光

中关村在线消息：三星将于8月8日正式发布Galaxy Note10系列新机。近日有外媒曝光该机将拥有一款十分特别的全新配色，并放出了一组疑似官方制作的渲染图。



网曝三星Galaxy Note10系列全新配色

报道称，这款新增的类似珊瑚色的配色将率先在欧洲市场推出，目前还尚不清楚会不会在全球市场大范围上市。根据媒体的推测，三星意图使用这种特殊的配色来吸引更多的女性消费者，以促进该机的销量。



新款配色类似珊瑚色 或主打女性市场

另外，除了这款珊瑚色外，有消息称三星此次还将直接为Galaxy Note 10配备白色、黑色、蓝色，绿色以及一款特别的“Aura Glow”等一系列配色方案可供选择。而根据三星之前在S10系列上的策略来看，在该机上市之后的一年内还会陆续推出更新的配色。



此前曝光的Note 10渲染图

综合此前的爆料，三星今年将会推出Galaxy Note10和Galaxy Note10+两款机型。据悉两者仅在屏幕尺寸和相机配置上有所区别，尺寸分别为6.3英寸和6.8英寸，均采用居中打孔的Dynamic AMOLED屏幕，屏幕比例为19：9，刷新率依然为60Hz。



网曝三星Galaxy Note 10系列具体配置

核心搭载高通最新的骁龙855+处理器，并提供至少8GB+256GB存储组合，机身内置3600/4300mAh容量电池，支持25W快充规格。相机分别采用后置三/四摄的方案，三摄的规格分别为1200万像素主摄像头+1200万像素副摄+1600万像素超广角镜头，而四摄的机型将会增加一颗TOF镜头。

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