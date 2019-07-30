三星Note 10+5G跑分信息曝光 搭载自家处理器

中关村在线消息：三星此前已经宣布，将于8月8日凌晨4点在纽约正式举办Galaxy Note 10系列发布会。据悉三星还将一同推出Galaxy Note 10+5G版，目前该机的跑分信息已经在GeekBench官网曝光。



网曝Galaxy Note 10+5G版跑分信息

根据GeekBench跑分数据来看，三星Galaxy Note 10+5G版将会配备高达12GB的运行内存，并搭载三星自家的Exynos 9825移动平台，其单核跑分为4532分，多核跑分为10431分。推测这应该是中国以外的版本，为国内的5G版应该会搭载骁龙855+处理器。



网曝三星Galaxy Note 10+5G版海报

据了解，三星此次将会取消在GalaxyS10 5G版上增加的前置3D TOF景深传感器。采用与普通版基本配置完全相同的策略，唯一不同的就是5G版机型的内部将会增加支持5G的基带芯片。



三星Galaxy Note 10+渲染图

根据此前的爆料，三星Galaxy Note 10+正面将会采用一块6.8英寸的Dynamic AMOLED显示屏，分辨率为3040*1440；核心将搭载骁龙855+处理器，配备最高1TB的存储空间；内置4300mAh容量电池，并支持最高45W快充；运行最新版One UI系统。

拍照方面，三星Galaxy Note 10+采用了时下流行的四摄方案，规格分别为1200万像素主摄像头+1200万像素副摄+1600万像素超广角镜头+3D TOF景深镜头，并且支持4K HUD视频录制。

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