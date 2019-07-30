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    谷歌手机Google Pixel 4（双4G）

    谷歌再爆Pixel 4 支持面部识别和隔空操作

      [  中关村在线 原创  ]   作者：朱枧甲   |  责编：马荣

    中关村在线消息：据此前消息，谷歌将会在今年10月份正式推出新一代旗舰手机——Pixel 4系列。往常厂商都会对自己的新机十分保密，而今年谷歌却一反常态的多次亲自爆料新机的信息。

    谷歌Pixel 4 XL真机曝光 宽额头窄下巴的设计你喜欢吗
    网曝Pixel 4系列渲染图

    在公布了Pixel 4的外观设计之后，近日谷歌在新的宣传片里透露了该机的全新功能，内容显示，谷歌在Pixel 4的额头中配备了两个用于面部解锁红外相机、一个环境光/距离传感器、一个Soli雷达芯片、一个点投影仪和一个面部解锁照明灯。

    谷歌再爆Pixel 4 支持面部识别和隔空操作
    Pixel 4官方宣传资料

    这些组件使得Pixel 4可以支持包括面部解锁和隔空的手势操作，并且该机的面部解锁使用了3D原深感镜头捕捉面部容貌，会拥有与iPhone上的Face ID类似的高安全性。另外，谷歌还表示，他们正在设计一款与苹果不同的面部识别系统，使其可以在任何方向都能提供流畅的体验。

    谷歌再爆Pixel 4 支持面部识别和隔空操作
    网曝Pixel 4系列渲染图

    另外谷歌还表示，搭载着一系列专用组件的Pixel 4在用户的手碰到手机时，该机的面部解锁传感器就已经被激活，面部解锁传感器就会马上开始工作，使得用户可以在拿起手机时直接使用，整个解锁过程一气呵成。

    （本文图片来自网络）

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：谷歌再爆Pixel 4 支持面部识别和隔空操作http://news.zol.com.cn/723/7231171.html

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