早报：索尼PS5上架 华为正式开放DFH授权

科技行业新鲜趣事早知道，今日份《科技早报》为君奉上。

瑞典一家网站提前上架了索尼PS5，先不要激动，因为这只是期货而已。

瑞典网站提前上架索尼PS5：预购价约7250元



瑞典网站提前上架索尼PS5

瑞典MediaMarkt网站上线索尼PS5主机。对此业内人士表示这是网站的私自行为，有点变相博眼球蹭流量之嫌。目前网站上标注PS5的价格是9999瑞典克朗（约合人民币7244元），要是能保证全球第一批拿到机器，肯定会有发烧友下单，可惜MM并未做这种承诺。



规格方面也都是基于官方爆料，包括8核Zen 2架构CPU、Navi显卡、支持光线追踪等。由于Xbox Scarlett大致会在明年感恩节到圣诞节这段时间上市发售，相信老冤家索尼的PS5大概率也是第四季度了。

下面一则消息来自亚马逊。

消息称亚马逊很快在印度推出外卖业务



消息称亚马逊很快在印度推出外卖业务

路透社今日援引两位知情人士的消息称，亚马逊计划进军印度新兴的在线食品递送市场。此举将进一步加剧市场竞争。这两位知情人士称，亚马逊正与当地合作伙伴Catamaran合作，并已开始为新业务招聘员工。其中一位知情人士称，亚马逊计划在印度9月中旬之前之前推出这项新服务。



市场研究公司RedSeer Consulting称，印度日益崛起的中产阶级推动了在线食品递送行业的快速发展。虽然如此，对于提供这项服务的服务商而言，盈利仍是个问题。当前，印度外卖行业由本地初创企业Swiggy和Zomato主导，前者得到Naspers和腾讯的支持，而后者获得了红杉资本的资助。

下面消息来自小米，听说红米在八月份要推出新手机。

小米王腾透露八月红米还有发布会



小米王腾透露八月红米还有发布会

有网友在小米公司产品总监王腾微博下留言说都要“八月了”，而王腾则回应称：“8月看卢总”。疑似暗示红米在8月份将举行新品的发布会。这次发布会主角则很有可能是Redmi Note 8手机。



此前，红米Redmi公布过一款6400万像素主摄的新机样张，有消息称，这颗CMOS将率先用到Redmi Note 8系列手机中，而王腾暗示的这场发布会Redmi Note 8很有可能就是主角。

下面消息来自苹果，旗下的MacBook终于要迎来更新了。

传苹果9月发布新MacBook Pro：超窄边框 16英寸屏幕



传苹果9月发布新MacBook Pro

据DigiTimes报道，苹果公司将于今年9月发布新版MacBook Pro。报道称，新版MacBook Pro的最大特点是采用超窄边框设计。因此，在整体尺寸基本不变的情况下，屏幕尺寸从当前的15英寸扩大到16英寸。



报道还援引供应链方面的消息称，广达电脑(Quanta Computer)将是新版MacBook Pro的独家代工厂商。另外，还有多处消息显示，新版MacBook Pro所采用的16英寸屏幕由LG提供，分辨率为3072 x 1920。

上周，知名行业分析师郭明錤（Ming-Chi Kuo）曾在一份致投资者的报告中称，苹果即将推出的16英寸MacBook Pro笔记本电脑将采用“剪刀式”结构键盘，而不是“蝶式”键盘。

下面一则消息来自网易，旗下游戏部门深夜否认裁员。

网易游戏否认裁员10% 发公告招募全球人才



网易游戏否认裁员10%

《晚点LatePost》报道称，网易游戏裁员10%，对此，网易游戏表示内部已辟谣，裁员为不实消息。另外，网易游戏发布公告向全球招聘人才。



网易游戏在公告中称，在全球范围发起招募，邀请精英人士加盟，共同构建游戏事业的未来。不论是世界顶尖的制作人、风格各异的研发团队、还是走在前沿的市场大咖，都在我们的招募范围。“我们将用最好的条件，为您解决后顾之忧。合作方式不限，任何方式都在可沟通范围之内。”

此外对于报道中网易游戏营销副总裁向浪于近日离职，网易游戏北美办公室总经理黄卓也已离职一段时间的消息，网易游戏方面尚无回应。

下面两则消息都是来自华为。

任正非：美国实体清单5年内不撤销华为 这是好事



华为创始人任正非

近期华为创始人任正非又面对美国《雅虎财经》(Yahoo Finance)，回复了多达25个问题。任正非在访谈中披露，美国众议院已经通过决议，5年之内在实体清单内不撤销华为，但是华为不能等5年。



任正非提出，实体清单对华为来说反而是一件好事，不是坏事，因为之前华为员工的麻痹程度很大，怎么教育都不听，已经有了“温柔乡”，挣钱多，逛街买名牌，而且不好好干活的人也增多了，当实体清单出来以后，大家都有了危机感，焕发出活力来。

任正非特别指出，华为要有思想准备，如果延长5年，打击可能更多，但是再怎么打，华为也不恨美国，因为华为原来就像“羊”一样慢慢吃草，变得很胖，美国是“狼”在追，一追华为就跑，减肥了就有战斗力。

华为正式开放DFH授权：首批认证产品与申请流程揭晓



华为正式开放DFH授权

近期华为开发者联盟官网（Huawei Developer）也上线了自家DFH认证页面——华为智能配件合作伙伴计划（Design For Huawei）。华为将对于通过验收测试的产品授权其在该产品外包装上（非产品本体）使用DFH标识。



DFH是华为智能手机、平板电脑、可穿戴设备等的配件合作伙伴计划，致力于与创新的合作伙伴一起，提供与华为终端产品相兼容的配件和配套设备，为消费者提供更丰富的配件选择和更好的用户体验。

下面消息来自谷歌。

谷歌Pixel 4系列宣传视频公布：Face ID+隔空手势操作



谷歌Pixel 4系列宣传视频公布

谷歌公布了Pixel 4系列的宣传视频。视频显示Pixel 4系列新机支持手势操控以及Face ID。谷歌表示Pixel 4的Face ID能够实现多角度解锁，使用更灵活，屏幕解锁的操作逻辑也更简洁，也支持使用Face ID进行支付。手势操控支持切换音乐，接听电话等功能。



此外，谷歌还公布了Pixel 4顶部额头的内部设计，这些传感器都包含有Face ID识别模块、红外、泛光感应原件、Soli雷达芯片、音频端口、面部Dot Projector（可以避免使用照片误解锁传感器，可以分辨拍摄图像的depth，勾画出3D的效果，从而辨别复杂的物体形状）等。

下面消息来自苹果，其iOS13公布最新测试更新。

苹果iOS 13/iPadOS 13开发者预览版beta 5正式推送



苹果iOS 13/iPadOS 13开发者预览版beta 5正式推送

苹果推送了最新的iOS 13、iPadOS 13开发者预览版Beta 5系统更新，版本13.0 (17A5547d)，如果没有意外，这个版本也将会是iOS/iPadOS 13公测版beta 4。



即将进入8月份，在去年8月30日时，苹果发布了 iOS 12开发者预览版 beta 10，然后9月12日发布iOS 12 GM准正式版。相比较而言，今年应该是差不多的进度，也特别期待GM版本的到来，因为会迎来海量的App适配。

最后消息来自微软。

Win10或将新增云端下载重装/恢复数据功能



Win10或将新增云端下载重装/恢复数据功能

微软观察者WalkingCat爆料，在即将推出的Windows 10 20H1快速预览版Build 18950中，微软可能很快就会让用户选择使用云中的数据重新安装Windows 10。



根据爆料，在Windows 10 Build 18950启动页面中，给出了如何重新安装Windows的选项，包括：云下载：下载Windows；本地重置：重新安装现有的Windows操作系统。

虽然这一功能发展的范围尚不清楚，但此举将进一步将Windows 10转变更适合移动时代的操作系统，并希望扩大操作系统商店应用数量，使其与主要的移动操作系统展开竞争。

好了，以上就是今天《科技早报》全部内容，明天见！

（本文图片来自于互联网）

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