中关村在线消息：7月29日消息，今天北京市消费者协会微信公众号发布信息显示，他们在7月26日上午已经收到了新浪微博《关于“明星势力榜退款”的情况说明》的书面回复。这份回复中新浪微博表示，他们已经完成了退款，总价值达712697元。



微博完成明星势力榜退款：总价值71万余元

新浪微博在书面回复中表示，感谢北京市消费者协会的指导，在接下来工作中，将积极切实维护消费者的合法权益，为广大的消费者营造一个公平公正、风清气正的网络消费环境。

此前根据北京消协通报，自7月16日起，消协96315投诉、咨询热线陆续接到多起因新浪微博明星停榜引发的退款投诉，消费者反映为参加新浪微博“明星势力榜”的某明星打榜而购买虚拟鲜花，存在退花不退款、拖延退款等行为，要求主办方尽快退款。

7月22日，市消协联合海淀消协紧急约谈新浪微博相关负责人，希望新浪微博避免在公告中出现类似“本月为该明星购买鲜花的用户将于近日收到退款”等模糊承诺，发生退款情况应及时向消费者公布详细的退款方案。

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