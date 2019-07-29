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    荣耀手机荣耀 9X（4GB/64GB/全网通）

    荣耀9X明日开售 升降前摄+麒麟810 1399元起

      [  中关村在线 原创  ]   作者：朱枧甲   |  责编：马荣

    中关村在线消息：上周，荣耀在西安正式发布了荣耀9X系列新机，其中包括荣耀9X和荣耀9X Pro两款不同的机型。荣耀9X将于明日正式开售，而荣耀9X Pro则将于明日开启预售，8月9日正式开售。

    荣耀9X明日10:08正式开售：麒麟810+升降全面屏,1399元起售
    荣耀9X明日开售

    荣耀9X正面采用了一块6.59英寸全面屏，配备升降式前置摄像头避免前摄开孔，使得屏占比达到了92%。背部采用后置双摄方案，规格分别4800万像素主摄+200万像素景深镜头，配备了荣耀最新研发的猫头鹰夜拍算法，支持AIS手持超级夜景2.0功能。

    荣耀9X明日10:08正式开售：麒麟810+升降全面屏,1399元起售
    荣耀9X采用了升降前摄方案

    核心配置方面是荣耀9X系列的一大卖点，其搭载了麒麟810处理器，是目前全球首款7nm制程的中端处理器，并配备旗舰级Cortex-A76 Based CPU，首款华为自研达芬奇架构NPU，Mali-G52 6核GPU，采用华为HiAI 2.0技术，旗舰级ISP图像处理器。

    价格方面，荣耀9X 4+64GB版售价1399元，6+64GB版售价1599元，6+128GB版售价1899元，提供了魅海蓝、魅焰红、幻影紫与幻夜黑四种机身配色可供选择。

    （本文图片来自网络）

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：荣耀9X明日开售 升降前摄+麒麟810 1399元起http://news.zol.com.cn/723/7230964.html

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