OPPO K3全新电波蓝配色开启预售 1499元起

中关村在线消息：OPPO在今年5月份正式发布了主打性价比OPPO K3手机。今日，OPPO官微宣布K3推出全新的电波蓝配色，今日起开启预售，起售价为1499元，将于8月1日上午10点正式开卖。



OPPO K3电波蓝版开启预售

配置方面，OPPO K3电波蓝版与其他版本保持一致，正面采用一块采用6.5英寸无刘海全景屏，同时支持类DC调光功能。前置摄像头采用升降式1600万AI智慧美颜摄像头，官方称OPPO K3的升降式结构支持20万+次升降。



OPPO K3采用升降前摄方案

核心配置方面，该机搭载高通骁龙710 AIE移动平台，提供6GB+64GB和8GB+128GB两种存储组合，全系标配UFS 2.1高速闪存及LPDDR4X双通道运行内存，内置3765mAh容量电池，支持VOOC3.0闪充，支持第六代屏幕指纹技术。



OPPO K3优化游戏体验

OPPO K3背部采用了炫彩渐变设计和3D多彩机身，此前还拥有晨曦白，秘境黑，星云紫三种配色。全新的电波蓝配色售价为6GB+64GB版1499元，8GB+128GB版1899元，首销还可享受预订立减100元。

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