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    阿里云智联网AIoT参与建设浙江省未来社区

      [  中关村在线 原创  ]   作者：吴晓宇   |  责编：张剑锋

    中关村在线消息：据了解，阿里云智联网AIoT正参与浙江省未来社区建设，打造未来社区智慧服务平台，面向居民提供围绕未来社区9大场景的便携数字化服务。

    阿里云智联网AIoT参与建设浙江省未来社区
    阿里云智联网AIoT参与建设浙江省未来社区

    未来社区智慧服务平台将基于阿里云智联网AIoT，实现云端城市大脑、社区平台中脑和居民终端小脑的联动，围绕未来邻里、教育、健康、创业、交通、低碳、建筑、服务、治理等九大场景为居民提供创新服务。

    社区中的物与物、物与人、人与服务全连接，行成数字孪生社区。通过社区数据的积累，实现场景数字化、数字场景化，社区居民实现邻里互助、全生命周期的教育和健康服务、创业服务、低碳生活、共享服务、智慧物业、社群活动和居民自治等，用最快捷的方式解决生活中遇到的各种问题，享受更美好的智慧服务。

    浙江省在今年3月印发《浙江省未来社区建设试点工作方案》。目前未来社区试点建设已经启动，未来社区产业联盟也将在8月正式发布。

    其中，阿里巴巴正承担推进未来社区的数字化平台建设。作为一个开放的应用数字平台，未来社区产业联盟的场景支撑服务商，可以将服务模块接入试点社区，由居民选择确定。同时，通过社区智慧开放平台一体化运营，实现社区管理降本增效。

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：阿里云智联网AIoT参与建设浙江省未来社区http://news.zol.com.cn/723/7230734.html

    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/723/7230734.html report 981 中关村在线消息：据了解，阿里云智联网AIoT正参与浙江省未来社区建设，打造未来社区智慧服务平台，面向居民提供围绕未来社区9大场景的便携数字化服务。阿里云智联网AIoT参与建设浙江省未来社区未来社区智慧服务平台将基于阿里云智联网AIoT，实现云端城市大脑、社区平台中...
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