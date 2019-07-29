中关村在线消息：据了解，阿里云智联网AIoT正参与浙江省未来社区建设，打造未来社区智慧服务平台，面向居民提供围绕未来社区9大场景的便携数字化服务。



阿里云智联网AIoT参与建设浙江省未来社区

未来社区智慧服务平台将基于阿里云智联网AIoT，实现云端城市大脑、社区平台中脑和居民终端小脑的联动，围绕未来邻里、教育、健康、创业、交通、低碳、建筑、服务、治理等九大场景为居民提供创新服务。

社区中的物与物、物与人、人与服务全连接，行成数字孪生社区。通过社区数据的积累，实现场景数字化、数字场景化，社区居民实现邻里互助、全生命周期的教育和健康服务、创业服务、低碳生活、共享服务、智慧物业、社群活动和居民自治等，用最快捷的方式解决生活中遇到的各种问题，享受更美好的智慧服务。

浙江省在今年3月印发《浙江省未来社区建设试点工作方案》。目前未来社区试点建设已经启动，未来社区产业联盟也将在8月正式发布。

其中，阿里巴巴正承担推进未来社区的数字化平台建设。作为一个开放的应用数字平台，未来社区产业联盟的场景支撑服务商，可以将服务模块接入试点社区，由居民选择确定。同时，通过社区智慧开放平台一体化运营，实现社区管理降本增效。

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