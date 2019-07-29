专访奥卡云：蛋糕做大切自己的蛋糕

7月23日，2019存储与数据峰会在西安举行。峰会以存储和数据为核心主题，旨在打造具有全球影响力的国际化、开放式、前瞻性科技盛会，促进存储与数据相关产业、学术、资本、人才等创新要素融合发展。

会后，本站参与了西安奥卡云数据科技有限公司高管群访，接受采访的公司的领导如下：

孔祥永：奥卡云数据董事长

曹庭华：奥卡云数据产品副总裁

主持人在专访之初说道：各位媒体朋友，大家好，欢迎来到奥卡云OrcaStor UniIO媒体见面会。今天我们大部分人应该都是最近才听说奥卡云，确实，奥卡云非常年轻，是一家成立于2017年的一家新兴存储公司，而且是西安的一家明星创业公司。虽然它成立于2017年，虽然它很年轻，但是一些技术骨干成员，包括像CTO约翰·卡尔迈克，还有一些来自一线存储厂商比如VMware，华为，新华三等企业的存储老兵，虽然是一家刚成立的公司，但是总经验上来讲可以说奥卡云是一家有三四十年经验的存储厂商了，而且有技术，有产品，大家对于奥卡云的未来可以抱有很多想法。





首先请曹庭华介绍一下奥卡云。介绍完后，关于产品方面的问题，可以提问曹庭华曹总，关于公司的战略和规划方面的请孔祥永董事长来介绍一下。

随后，曹总开始发言，曹总有着17年存储产品设计与开发经验，对存储Cache、RAID、分布式有丰富的实践经验，拥有5项存储专利。先后担任华三、华为存储系统工程师、全闪存阵列首席系统工程师。

曹总说道：奥卡云成立于2017年，实际上是在2018年春节才开始运作。奥卡云从创立开始就是聚焦在IT、信息的主航道上，主要是帮助企业做数字化的转型，聚焦在这个存储系统，还有新一代的数据中心的建设上面，而且我们还有基于基础设施上视频云解决方案，它主要是在安防领域里面。



奥卡云数据产品副总裁，曹庭华

我们希望通过这些专业的团队、技术团队，为企业提供智能、可靠、完全自主可控的企业级产品，以及相关的解决方案。

我们核心的团队分为两大部分：

首先是国际团队。我们公司有一位国家级A级专家，还有12位海外专家，刚才也讲了，我们的CTO John是Veritas的创始成员，他最早开发的一个VxFS文件系统是部署在全球500强企业的数据中心里面。还有我们的Alex，他原来是vSAN的创始人之一，他还曾是一家公司的CEO，他现在加入了我们公司。在存储领域，存储技术方面，我们有艾杰（AJ），他是惠普已经收购的一家公司的架构师，他们都有30、40年存储方面的经验，非常丰富。

国内团队中，我们有49位来自于知名企业，包括EMC、华为、中兴等等这些原来存储领域非常有经验的技术骨干，他们都加入了奥卡云。

奥卡云聚焦解决云计算和大数据的核心难题，也就是说这些数据是怎么存储，以及这个数据是怎么管理的，我们也受到了各界领导的关注，奥卡云同时也是申威联盟，还有存储产业技术创新战略联盟的核心成员。

成立一年的时间，奥卡云就实现了千万级的销售额，我觉得在初创型企业里面是很少见的。

那么，为什么我们会进入到存储市场里面去呢？大家知道存储传统的厂商、大品牌的厂商很大，但是我们看到两点。

第一点，中国推进有中国特色的智慧城市的建设，包括5G商业的落地，会推快这个进程。在这个进程中实际上有大量的数据产生，这些数据并不是所有的数据都要上公有云的，这个大家都知道。这里面大量的IT基础设施的建设，我相信有很多存储的需求在这里面，这是我们看到的一点。

第二点，在中美贸易战，在信息安全要求的催化作用下，我们国家的网络安全和自主可控，实际上还是比较落后的。

就是说，网络安全和自主可控是整个国防信息安全建设的基石，存储在其中应该是首当其冲、重中之重，所以说，我们看到两个大的市场，一个是军民融合，一个是政府，这是一个大的市场背景。

之后孔总发言，孔总先后就职于Laird、Amphenol、CHT等国际大型外资公司，曾担任总经理、总监和亚洲区业务负责人等职务，具有二十年丰富的公司经营管理经验。



奥卡云数据董事长，孔祥永

孔总说道：我们曹总已经讲得很详细了，包括信息，包括把我们团队介绍的非常详细了，看各位还有什么想了解的，我可以自由发挥。

中国软件网：说到差异化战略，存储企业有很多、很多，我们跟传统企业竞争的时候，我们采取一个什么样的差异化的战略，刚才谈到人才，我们在产品、技术方面有什么样的战略？这个战略的效果怎么样？因为我们已经实施一年多了。

曹庭华：首先，现在这个企业里面的竞争仍然是以产品为核心，我们的产品上有优势的话，我相信客户看得到，他可以体会到我们给他带来的价值。

我们跟传统企业相比，传统的企业他们是以机械盘为主的，就是我们传统的双控，我们的产品是以软件定义存储，商用和硬件来构建的。我们的产品在成本上、在性能上、在整个应用性（易用性）上，我觉得是有一定的创新性和颠覆性的，至少在中国这个存储市场里面，这是我们在产品上面的一个策略。

在人才这一块的话。刚才我也讲了，我们希望把更多先进的、把国外一些先进的行业信息、技术带到我们的产品中来。其实我们在去年一年的时间，我们也收到了一个很好的效果，凭着我们的技术实力，以及我们和客户的深入沟通，他们也能体会到我们产品的实力，确实可以给他们业务带来很大的提升，确实能帮助他们的业务，所以我们去年的销售额也很可观。

财经网：我想问的就是，你们作为初创型企业，你们在分布式存储有自己的一些优势性的东西，跟一些传统的公有云企业，包括跟传统的存储企业，还是有不一样的东西，我想了解就是去年1000万的营收出来了，今年在新的行业推进过程中，在合作伙伴方面有哪些规划呢？

孔祥永：我可以分享给您的是，我们和联想已经签了一个战略合作协议，这是第一个。

第二个我们跟中国通信服务集团签了一个战略协议，这是两个协议，我们双方达成了有一些项目可以共同开展。

中关村在线：孔总，您好！我是来自中关村在线，我想问一下孔总，目前奥卡云如何看待自己的状况？以及未来发展的目标是什么？愿景是什么？

孔祥永：您这个问题问的是比较宏观，状况包括很多方面，比如说市场方面、产品方面、经济方面，包括资金方面，有很多方面。



我们现在是小企业，是一个小新星，在这个国产化发展进程中，前面有那么多老大哥们，华为、浪潮等，他们发展很多年了，我们加入这个市场后，还是处于一个弱势，因为这个大道那么宽，人家把跑道都占好了，我们可能还在跑道边上，这是我们的一个状态。

但是我们发力点是一条线、快速的一条线，这是一个点。但是快，因为我们的点突破之后，我们是直线走下去。

我们还有一个点要说一下，现在尤其在软件开发市场方面，有一个说法就是合作共赢，包括华为的友商、包括怎么构建生态圈，我们希望这个市场越做越大，现在按照统计数据，这个市场现在至少在200亿，原来没有这么多，由原来的70亿发展到现在的200亿，市场蛋糕越做越大，我拿到我的份额，我拿到我独特产品的份额，我不跟别人真枪实战，或者拼刺刀去做他也在做的产品，不是的，我们不是抢别人的蛋糕，是把蛋糕做大切自己的蛋糕，这就是合作共赢。

我们和联想签了战略合作协议，联想也做存储，为什么可以跟我们签战略合作协议呢？因为大家都知道这是共赢市场，不可能全部一揽天下，所以，这是我们目前的状态。

腾讯：您好！存储行业是技术门槛相对更高的行业，为什么会选择做存储领域呢？

孔祥永：第一点，确实，存储相对是门槛比较高的，主要体现在三点，第一点是技术人员，第二点是技术点的突破，第三个是资金。

刚才也介绍了我们的人才储备，我们的人才有几十年的行业经验，我们以前投入的行业也是存储方面的，对存储行业比较熟悉，所以说，这不是乱投的，这是有针对性的进入了存储行业。

在资金上，虽然我们是一个初创企业，也知道存储是需要烧钱的行业，但我们已经做好了心理准备，我们也准备好了将自有资金继续加速往里投，而且我们现在投的还是不错的，这是目前资金状况。

大家可以看到，西安有发展前景，我们公司也在招商引资，比如说我们找一些合作伙伴、包括招募那些外国专家，今天我们展台上已经立出来一个招聘的启示，别的公司没有写，但是我们公司放在那了，说明我们还在扩张当中，我们有底气，我们有资金的支撑，所以我们有底气还在大踏步的往前走，而且目前都是自有资金。

可能会有人问，那你将来是不是有上市的打算？或者进一步融资的打算呢？

那我就提前说了，实际上，目前我们这个公司在别人眼中看是比较优质的，现在有很多家跟我们接触，有一家从北京跑到上海，因为我们去上海出差的时候他们跟我们沟通，然后沟通完追到西安，今天他们北方区的经理还在大会现场，他说要看一下我们的峰会，来现场感受一下，好几家和我在沟通，这是资金和基金、证券方面的一些事情。

我们不着急，我们想把事情做稳了往前走，其实多说一句话，现在壳公司很多，但是真正有价值的壳公司不多，他们想用壳去买你，现在有好几家想买我们，出价大概都是十来亿，但是我们不卖，这是融资方面的，估计用不了多久，大概半年以内会有一个好消息告诉大家。

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：专访奥卡云：蛋糕做大切自己的蛋糕http://news.zol.com.cn/723/7230713.html