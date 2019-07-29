Redmi 6400万像素新机要来了？王腾暗示八月发布

中关村在线消息：近日，小米公司产品总监王腾在红米Redmi品牌总经理卢伟冰微博评论中透露：“8月看卢总”。疑似暗示Redmi将在8月份将召开新品发布会，综合此前爆料，这次很有可能会发布搭载6400万像素的新机。



Redmi或将在八月份发布6400万像素机型

据了解，Redmi红米手机官微在上周还公布了首张6400万像素样片，并表示：“每一处细节纤毫毕现，手机正式进入6400万像素时代！”

红米手机6400万像素样张

从图片来看，6400万像素相机的细节表现确实十分令人震撼，即使放大了这么多倍，图片中的细节部分依然清晰可见。另外，根据Redmi官方透露的信息显示，在这款新机不仅搭载了6400万像素的COMS，还将会采用后置四摄方案。



红米6400万像素新机采用三星GW1传感器

而关于这款手机的相机COMS，可以确定将会采用三星的ISOCELL Bright GW1。这是目前市面上仅有一款6400万像素的传感器，资料显示，ISOCELL Bright GW1像素尺寸为0.8μm，。弱光环境下可使用四合一模式拍摄1600万像素照片。另外，在光线良好的情况下该传感器还能对6400万全分辨率图像彩色滤镜进行解码

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