晚报:今日头条回应研发手机 OPPO公布瀑布屏新机

各位看官晚上好，今日份的《科技晚报》已经准备好了。

今日头条回应研发手机：锤子满足老用户机型

早在今年1月，今日头条所属公司字节跳动收购了锤子科技部分专利使用权，从那时起就一直有字节跳动内部在研发手机产品的传闻。对此，字节跳动今日做出了正式回应。



字节跳动将推出此前锤子内部规划的手机

字节跳动方面表示，这款手机是在收购锤子科技团队前，锤子内部就已经在规划的产品，收购之后的研发基本都是延续了之前的规划，为的就是满足锤子手机老用户的需求。



字节跳动首款手机面向锤子老用户

据了解，在今年4月时，锤子科技的官微就已经更新认证信息，认证主体由锤子科技（北京）股份有限公司转变为北京大眼星空科技有限公司，而这家公司则是由字节跳动有限公司投资的北京星云创迹科技有限公司100％ 持股。

Z点评：猜猜新机器能不能给老用户焕然一新的感觉呢？

沈义人公布OPPO瀑布屏新机：发布时间未知

今天，OPPO公司副总裁沈义人在其微博上公布了OPPO的瀑布屏新机。这款新机具有超大曲面率，屏幕弯曲达到了88度，并拥有极高的屏占比。由于这款新机是与Find X相对比，因此很有可能也是Find系列新机。



沈义人公布OPPO瀑布屏新机：提高屏占比

根据沈义人放出来的图片，这款新机的曲面屏侧面曲率更大，与Find X相比曲率提升到了88%。机身相比之前的Find X也更加修长。这款手机从正面看也基本没有边框。目前，OPPO具体什么时候公布这款新机还没有宣布。

值得一提是，此前沈义人在微博中表示，Find X2今年不会有，明年值得期待。

Z点评：期望今年能看到这款新机。

苹果计划今年推两款新iPad：种类扩至七款

根据一份最新的监管文件显示，苹果公司将会在今年推出两款全新的iPad产品，iPad的种类也将扩大到七种。



苹果计划今年推两款新iPad：种类扩至七款

事实上，本月初的时候就已经有媒体报道，苹果向欧亚经济委员会(EEC)提交了五个型号的申请，而最近这次提交的申请还包括另外两个型号。也就是说，在今年的iPad发布之后，iPad这条产品品类下将会包含七种产品。

此前有消息指出，苹果iPad将会搭载折叠屏，同时这款折叠屏iPad还将支持5G网络，最快会在2020年推出。这款产品折叠屏iPad将拥有MacBook大小的屏幕。同时这款可折叠屏幕还将支持5G网络。不过对于此消息，苹果官方并没有回应。

Z点评：看来iPad有望满足更多不同人群的需求了。

贾跃亭打造的的FF 91真车现身豪车展：或明年量产

据法拉第未来（Faraday Future）官微透露，贾跃亭旗下已经许久没有消息的FF 91车型近日在美国某豪车节上亮相，吸引了众多汽车爱好者的目光。



FF 91现身美国车展

据了解，FF 91的设计融合了如今的各种黑科技，车内外共配备了10块显示屏，副驾驶及后座前面均有屏幕，且后座上的屏幕尺寸可达27英寸。据此前年官方介绍，FF 91还会拥有高达700公里续航成绩，远远超过特斯拉旗下车型。



FF 91或将于明年年中量产

不过，如今距离FF 91首次发布已经过去了两年半的时间，期间停产、违约以及变卖工厂等传闻始终不断，法拉第未来整个公司的动向也一直是个谜。

上个月法拉第未来的一位高管在接受采访时表示，他们的电动汽车FF91预计将于明年年中时候量产。这名高管透露，推动法拉第未来FF91的交付主要是公司目前的经营状况。

Z点评：大家猜猜，明年能不能量产呢？

诺基亚在今年2月份正式推出了首款采用后置五摄方案的旗舰机诺基亚9 PureView。而据外媒近日报道，其内部还在计划将于今年第4季度推出诺基亚9.1 PureVie，并且还将支持5G网络。



诺基亚9.1 PureVie计划在第4季度发布

报道显示，诺基亚原本是计划在今年第3季度推出这款机型的，但是目前其进度出现了一些状况，而且HMD为避免手机会出现一些问题，不想匆忙的发布新款旗舰手机，所以将发布日期推迟至第4季度。



诺基亚9.1 PureView依然采用后置五摄

根据此前的爆料，诺基亚9.1 PureView将延续上代的设计思路，依然搭载类似上代产品的五摄镜头，同时还将拥有更大的感光元件，在拍照、视频和低光的表现都会更加出色。并且在Light的帮助下，通过旗舰级处理器和软件算法的相结合，提高了相机的速度。

核心配置方面，诺基亚9.1 Pureview将采用一块2K曲面显示屏，核心搭载高通骁龙855处理器，并且会支持5G，运行Android Q操作系统。还有消息称，诺基亚9.1 Pureview将采用类似诺基亚X71的打孔屏幕设计。

Z点评：再次期待新机后置5摄像头的表现。

全球5G进展：35家运营商在20个国家和地区宣布5G商用

最新数据显示，截至2019年7月21日，全球有共有35家运营商在20个国家和地区宣布5G网络商用，全球公布的5G终端总数为94款。

运营商方面，本月新增主要分布在欧洲和中东地区包括德国、英国、西班牙、巴林、科威特、卡塔尔、沙特等国家；终端方面，94款设备里智能手机25部，5G模组23款，CPE23款。



全球有共有35家运营商在20个国家和地区宣布5G网络商用

用户方面，全球总数为213万户。受益于运营商的高额补贴，韩国表现最为出色，截至6月底，5G用户已达165万户，

中国5G商用部署目前正在如期推进。在刚刚召开的国新办新闻发布会上，工信部信息通信发展司司长、新闻发言人闻库表示：“我国5G网络和终端均已步入成熟阶段，今年将主要在热点地区、大城市等关键地区部署5G，下一步农村也将是5G部署的重点。”

Z点评：相信5G很快就会给我们的生活带来不小的变化。

李开复：到2030年AI将创造出100万亿人民币GDP增量

近日，2019中国母基金峰会在京举行，创新工场董事长李开复发表了主题演讲，围绕AI技术和投资行业的变化发表了自己的观点。

李开复表示，AI技术将带来巨大的变革和机会，虽然在基础研究领域中国与美国之间有一定差距，但在AI应用领域中国已领先于美国。未来5年，中国创业者对AI价值获取能力也有望超过美国。



AI技术将带来巨大的变革和机会

他认为，中国企业更具开放、友善的特质，如果中国科技产业能顺利走出去，未来在AI领域有一半的技术都将来自中国。他预计，2030年以后，AI将给世界带来约100万亿元人民币的GDP增长，相当于中国和印度的GDP总和。

他指出， AI技术发展将会有4个周期，第一个周期是2012年左右的技术研发周期；第二个周期是于2017年前后开始的“AI+产业发展”周期；第三个周期将是2020年左右开启的“AI+传统公司”阶段；到2025年，则将是AI无所不在的第四周期来临。

Z点评：以前科幻电影里才能看到的AI技术未来可能会逐渐落地了。

三星官方确认Galaxy Note 10+内存256GB起步

近日，有外媒在三星欧洲各地官网的预售页面中发现，Galaxy Note 10+只拥有256GB和512GB两种存储方案。



三星Galaxy Note 10渲染图

另外，根据之前的爆料消息来看，标配版的Galaxy Note 10将还将取消Micro SD卡扩展功能。也就是说如果用户想要拥有更大容量的存储空间，就只能选择更大容量的规格版本或者选择Note 10+。



外媒曝光三星Galaxy Note 10系列具体配置

综合此前的爆料，三星今年将会推出Galaxy Note10和Galaxy Note10+两款机型。据悉两者仅在屏幕尺寸和相机配置上有所区别，尺寸分别为6.3英寸和6.8英寸，均采用居中打孔的Dynamic AMOLED屏幕，屏幕比例为19：9，刷新率依然为60Hz。

核心搭载高通最新的骁龙855+处理器，并提供至少8GB+256GB存储组合，机身内置3600/4300mAh容量电池，支持25W快充规格。相机分别采用后置三/四摄的方案，三摄的规格分别为1200万像素主摄像头+1200万像素副摄+1600万像素超广角镜头，而四摄的机型将会增加一颗TOF镜头。

Z点评：目测这个存储量，不再需要担心手机空间不够用了。

好了，以上就是今天的《科技晚报》，明天再见。

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