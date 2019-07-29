中关村在线消息：近日，据荷兰著名科技博客 LetsGoDigital 爆料，三星正在为一款采用独特三屏设计的智能机申请专利。







三星申请滑动“扇叶”式三屏智能机专利曝光

该机配备了三块饼干式的层叠屏幕，然后可以绕着底部的圆心锚固点左右滑动。当然，也可以将它视作一把特殊的“扇子”。此前，三星还申请过可折叠的双面手机、可弯曲甚至卷曲的设备。



2018 年 8 月，三星向韩国只是产权局提交了这份扇叶式三屏智能机的专利申请，并于 2019 年 3 月获得批准。

文件中包含了 10 张插图，展示了半圆形的设备底部。这不仅为手机提供了独特的外观，还隐藏了额外的功能，比如像 RAL 那样扩展。

这三部分屏幕的尺寸形状完全相同，因此可以像饼干那样整齐地旋转叠放。在主屏的基础上，你可以按需在各个角度使用另外两块屏幕。

底面圆环部分显然是固定三块屏幕用的金属杆，因此用户能够相互独立地向左或向右移动这些部件。与此同时，三星还可以将整体机身做得相对纤薄。

为了配合独特的三屏角度设计，三星显然还要为该设备开发配套的应用程序（比如相机 App），以及考虑如何加入指纹识别等生物认证解锁功能。



但遗憾的是，许多专利都只是企业的占坑之作，不见得该公司会很快推出类似的设备。但若真有这么一款“扇子”般的手机，您会考虑购买它吗？

（文中图片来自互联网）

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