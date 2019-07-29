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    2019上半年中国家电市场报告：零售总额达4297亿元

      [  中关村在线 原创  ]   作者：李国栋   |  责编：吴晓宇

    中关村在线消息：中国电子信息产业发展研究院发布了《2019上半年中国家电市场报告》。报告显示，2019年上半年，我国家电行业产销均高于去年同期。其中内销进一步扩大， 国内市场零售综合达到4297亿元。

    市场份额方面，京东以22.7%的份额位居全渠道零售销量第一，苏宁易购以21.1%份额排名第二，天猫以10.1%的份额排名第三。

    2019上半年中国家电市场报告：零售总额达4297亿元
    家电行业国内市场零售综合达到4297亿元

    2019年上半年，大多数家电类商品零售价均有所下降。传统意义上的家电比如彩电、空调、冰箱、洗衣机、油烟机、燃气灶、热水器销量呈现疲软的状态，彩电同比降11%，空调同比降3.4%，冰箱同比微降0.8%；但新兴家电比如洗碗机、蒸箱、集成灶等厨房电器，电动牙刷、卷发棒等销量有了较大提升，已成为拉动家电销量增长的主要力量。

    值得一提的是，农村家电市场和村镇级家电网购市场进一步扩大。2019年第一季度，阿里巴巴新增活跃消费者1.02亿，其中77%来自村镇级市场；截至2019年6月底，京东家电乡镇专卖店的数量已经从2016年同期的11家增长到超过1万家。

    （本文图片源自网络）

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