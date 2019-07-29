中关村在线消息：近日据外媒爆料，三星的旗舰平板电脑Galaxy Tab S6平板的渲染图在网上传出，从中看到的设计变化可能会让一些粉丝产生异议。



三星Galaxy Tab S6渲染图曝光：后盖奇巧设计

Galaxy Tab S6有一个独特的功能可以使它在众多平板电脑中脱颖而出，那就是它将成为首款拥有双摄像头的平板电脑，至少就消费级平板电脑而言是这样的。

至于这两个摄像头的规则目前并未得到透露，无论它们的质量如何，用户是否愿意用它拍照似乎有待验证。

从渲染图可以看到，三星对这款新平板的后盖做了一个看似很小但很重要的改动，它在后盖侧边增加了一个用于防止S Pen的凹槽。

这从理论上解决了S Pen丢失的问题，因为它庞大的体积使其无法装入平板中。

而这样的设计似乎让那些有强烈审美要求的用户感到郁闷，因为当把S Pen加上去之后后盖看起来不够平衡，而如果没有了它则会显得完整很多。

不过那些曾经丢过S Pen的用户来说这个设计或许是个不错的方案。不过目前曝光的只是渲染图，成品是否是这个样子还有待时间的揭秘。

（文中图片来自互联网）

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