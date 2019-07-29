中兴高管：造谣明年NSA手机不能用5G的人非蠢既坏

中关村在线消息：近日，国内已经陆续有两款5G手机上市，其中包含中兴Axon10 Pro 5G版、华为Mate 20 X 5G版，而随着5G商用的开启，近日有些网友称NSA制式的手机明年就不能再使用5G网络，这引发了一些消费者的担忧。



目前全球的5G商用都分为NSA与SA两种方式互补

对此言论，中兴集团消费终端战略部负责人吕钱浩痛批表示： “那些造谣NSA手机明年不能用5G的，不是蠢就是坏！NSA和SA都是符合5G标准的组网方式，都能给5G手机用户一样的体验，两者会协同互补，长期共存6-10年。”



吕钱浩科普5G制式

吕钱浩在微博公开科普表示，NSA和SA都是真正5G：

1.不论是NSA还是SA，都是符合3GPP规范的5G正式组网方式，都是5G覆盖、业务和服务的基础；

2.不论是NSA还是SA，都能满足3GPP规范中5G所能提供服务和特性，例如极速速率，5G手机用户不会感受到任何差别；

3.不论是NSA还是SA，都是包括中国在内全球绝大多数政府电信机构、标准组织和运营商所认可和支持的合规合法组网标准和组网模式；

4.从运营商现网投资保护、5G逐步建设完善、5G协同覆盖、用户无缝体验、产业链支持、新商业模式配合、长期投入产出比等客观规律和实际需求来看，NSA和SA必然在6-10年的较长时间长期共存，互相协同。NSA和SA终端一样的有长久的生命力；

5.对于目前的5G手机而言，都是符合3GPP 5G标准、通过国家入网认证、进入运营商支持名单、可以带给用户5G体验的终端。

实际用户是无需过于关注是否是SA还是NSA，因为都一样是真正5G，提供一样出色的5G服务，具备长时间的服务能力。

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