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    调研机构：苹果将使用高通基带至2022款iPhone

      [  中关村在线 原创  ]   作者：朱枧甲   |  责编：马荣

    中关村在线消息：今日，著名分析师郭明錤预测称：“2020的3款iPhone都将支持5G”。随后，著名的市场调研机构Strategy Analytics表示，苹果将使用高通5G调制解调器至2022款iPhone推出之后。

    调研机构：苹果将使用高通基带至2022款iPhone
    苹果将使用高通5G调制解调器至2022款iPhone

    苹果在上周正式收购了英特尔调制解调器部门，此次收购之后苹果不仅会得到约8500项通讯技术以及基带芯片相关专利，还将直接获得现成的5G基带芯片以及整套研发和测试团队。但是苹果旗下首款自研基带产品的亮相还需要挺长的一段时间。

    英特尔基带业务成苹果“备胎计划” 10亿美元不贵
    苹果可能会在2020年以后才会使用自研的5G基带

    Strategy Analytics表示，在收购了因特尔调制解调器部门后，还继续采购高通5G调制解调器主要是为了降低其学习适应难度。

    Strategy Analytics称，苹果将从2021年开始应用英特尔调制解调器部门旗下的基带产品，并且不会首先在iPhone等重要产品线中亮相，而是可能会先在Apple Watch等设备上试水。

    （本文图片来自网络）

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：调研机构：苹果将使用高通基带至2022款iPhonehttp://news.zol.com.cn/723/7230286.html

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