调研机构：苹果将使用高通基带至2022款iPhone

中关村在线消息：今日，著名分析师郭明錤预测称：“2020的3款iPhone都将支持5G”。随后，著名的市场调研机构Strategy Analytics表示，苹果将使用高通5G调制解调器至2022款iPhone推出之后。



苹果将使用高通5G调制解调器至2022款iPhone

苹果在上周正式收购了英特尔调制解调器部门，此次收购之后苹果不仅会得到约8500项通讯技术以及基带芯片相关专利，还将直接获得现成的5G基带芯片以及整套研发和测试团队。但是苹果旗下首款自研基带产品的亮相还需要挺长的一段时间。



苹果可能会在2020年以后才会使用自研的5G基带

Strategy Analytics表示，在收购了因特尔调制解调器部门后，还继续采购高通5G调制解调器主要是为了降低其学习适应难度。



Strategy Analytics称，苹果将从2021年开始应用英特尔调制解调器部门旗下的基带产品，并且不会首先在iPhone等重要产品线中亮相，而是可能会先在Apple Watch等设备上试水。

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