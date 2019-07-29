OPPO再次开放授权VOOC闪充技术专利

中关村在线消息：今日，OPPO官方正式宣布与8家企业签署VOOC闪充专利许可协议，该协议允许这8家企业自主开发、制造和销售支持VOOC闪充专利技术产品。



OPPO再次公开授权VOOC闪充技术专利

此次与OPPO签订VOOC闪充专利许可协议的八家企业包括：安克创新科技股份有限公司、昂宝电子（上海）有限公司、杭州士兰微电子股份有限公司、利尔达科技集团股份有限公司、宁波公牛数码科技有限公司、深圳市仁清卓越投资有限公司、深圳市时商创展科技有限公司和芯海科技（深圳）股份有限公司。



OPPO在2014年首次推出VOOC闪充

据了解，这已经不是OPPO第一次对外授权VOOC闪充技术了，早在去年11月OPPO就曾与6家企业签署了VOOC闪充专利许可协议。目前，这6家第一批获得VOOC闪充专利许可的六家企业，都已经在顺利开展相关产品的研发。



VOOC闪充需要使用特制的充电器

资料显示，VOOC闪充是OPPO自主研发的快速充电技术，该技术可以通过5V/4A的电压和电流向手机充电，效率更高，能够有效降低手机充电时带来的发热。不过唯一的缺点就是需要搭配特制的VOOC闪充适配器，搭配特制的数据线才能达到快充效果。

（本文图片来自网络）

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：OPPO再次开放授权VOOC闪充技术专利http://news.zol.com.cn/723/7230234.html