每日精选：3个型男必备生活洗漱好物

爱美之心，人皆有之。不管是男生还是女生，都希望自己的外在形象能好看一些，平时刷牙、剃须、洗脸等等是必备，这些小习惯能让你看起来更干净阳光。

01 小米迷你刮胡刀

小米刮胡刀迷你金属机身、长度仅11.8cm，重量仅136g。三叶式倾斜纤薄刀片，厚度仅0.1mm。如果每天剃须2分钟的话，就能持久续航30天。IPX7级防水，轻松一冲，干净如新。





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02 飞利浦电动牙刷

牙齿是我们口腔需要重点保护的部分，毕竟牙齿不能再生，所以我们要好好对待它，但是很多男生抽烟喝酒会导致牙齿泛黄，所以有一把好牙刷很重要。飞利浦电动牙刷采用专业声波，牙龈护理型刷头、人性化曲杆设计。安全防水耐用，智能感应充电，为你的健康牙齿保驾护航。





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03 妮维雅男士控油洗面奶

长期在电脑前工作会导致我们的脸部有尘埃或是出油。妮维雅男士控油洗面奶套装可针对男士肌肤问题强化抗痘，细致毛孔。男士净油精华抗痘洁面炭泥推荐早晨使用，洗净油腻污垢，强化抗痘能力。洁面乳推荐晚间使用，抑制油光，细腻毛孔。





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