诺基亚9 PureView的继任者将在年底推出 支持5G

中关村在线消息：诺基亚在今年2月份正式推出了首款采用后置五摄方案的旗舰机诺基亚9 PureView。而据外媒近日报道，其内部还在计划将于今年第4季度推出诺基亚9.1 PureVie，并且还将支持5G网络。



诺基亚9.1 PureVie计划在第4季度发布

报道显示，诺基亚原本是计划在今年第3季度推出这款机型的，但是目前其进度出现了一些状况，而且HMD为避免手机会出现一些问题，不想匆忙的发布新款旗舰手机，所以将发布日期推迟至第4季度。



诺基亚9.1 PureView依然采用后置五摄

根据此前的爆料，诺基亚9.1 PureView将延续上代的设计思路，依然搭载类似上代产品的五摄镜头，同时还将拥有更大的感光元件，在拍照、视频和低光的表现都会更加出色。并且在Light的帮助下，通过旗舰级处理器和软件算法的相结合，提高了相机的速度。

核心配置方面，诺基亚9.1 Pureview将采用一块2K曲面显示屏，核心搭载高通骁龙855处理器，并且会支持5G，运行Android Q操作系统。还有消息称，诺基亚9.1 Pureview将采用类似诺基亚X71的打孔屏幕设计。

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