中关村在线消息：近日据外媒消息，苹果已经做好了准备，他们会在今年8月份正式上市推广Apple Card，而届时一同推出的还有iOS 12新系统。



苹果已做好准备：Apple Card 8月发行

据高盛首席执行官大卫·所罗门透露，他们已经与苹果员工一起完成了Apple Card的早期测试。从目前已收到的反馈来看，消费者们对Apple Card的兴趣度极高。

从之前公布的情况看，Apple Card采用了非常苹果的极致简洁设计风格，整体为钛合金材质，其中一面是苹果LOGO、EMV IC芯片，另一面则是合作伙伴高盛、万事达的LOGO，没有传统信用卡的签名栏、卡号、安全码、过期时间等信息。

Apple Card将于今年夏天首先在美国上线，可以在Apple Wallet钱包中直接申请电子卡，审核通过后还可以申请实体卡。

它没有负担，没有年费，没有外币转换费，没有滞纳金但有累积利息，没有额度超限费，而且会会自动整理消费记录，可以当记账软件使用。使用Apple Card，任何消费都无条件返现1％，通过Apple Pay消费返现2％，购买苹果商城产品返现3％，返现金额每日结算且无上限，次日即可抵用。

（文中图片来自互联网）

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