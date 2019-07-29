李开复：到2030年AI将创造出100万亿人民币GDP增量

中关村在线消息：近日2019中国母基金峰会在京举行，创新工场董事长李开复发表了主题演讲，围绕AI技术和投资行业的变化发表了自己的观点。

李开复表示，AI技术将带来巨大的变革和机会，虽然在基础研究领域中国与美国之间有一定差距，但在AI应用领域中国已领先于美国。未来5年，中国创业者对AI价值获取能力也有望超过美国。



AI技术将带来巨大的变革和机会

他认为，中国企业更具开放、友善的特质，如果中国科技产业能顺利走出去，未来在AI领域有一半的技术都将来自中国。他预计，2030年以后，AI将给世界带来约100万亿元人民币的GDP增长，相当于中国和印度的GDP总和。

他指出， AI技术发展将会有4个周期，第一个周期是2012年左右的技术研发周期；第二个周期是于2017年前后开始的“AI+产业发展”周期；第三个周期将是2020年左右开启的“AI+传统公司”阶段；到2025年，则将是AI无所不在的第四周期来临。

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