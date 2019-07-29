荣耀20 Pro冰岛幻境新配色明日开售 3199元起

中关村在线消息：上周，荣耀在官方商城上架了“冰岛幻境”配色的荣耀20 Pro，该版本由白、粉、蓝三款融合渐变配色组成，主打女性市场。该版本将在明日正式开售。



荣耀20 Pro冰岛幻境版明日开售

据了解，新配色的荣耀20 PRO与普通版保持一致，其正面采用了一块6.26英寸挖孔屏，官方称其为“魅眼全面屏”，其前摄的挖孔位于屏幕左上角，屏幕分辨率为2340×1080。

核心搭载麒麟980处理器，配备最高8GB内存+256GB存储组合；内置全新EROFS文件系统；内置4000mAh电池，并支持22.5W快充。



荣耀20 PRO冰岛幻境版配置不变

拍照方面是该机的一大亮点，荣耀20 PRO后置相机为4800MP主摄（F1.4）+1600MP超广角+800MP长焦+200万MP微距的四摄组合，其中主摄为IMX 586传感器，支持像素四合一与AIS手持超级夜景模式。

价格方面，荣耀20 PRO冰岛幻境配色8GB+128GB版本售价为3199元，8GB+256GB版本售价为3499元。

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