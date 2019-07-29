三星官方确认Galaxy Note 10+内存256GB起步

中关村在线消息：据此前消息，三星将于8月7日在纽约发布正式Galaxy Note10系列新机。近日有外媒在三星欧洲各地官网的预售页面中发现，Galaxy Note 10+只拥有256GB和512GB两种存储方案。



三星Galaxy Note 10渲染图

另外，根据之前的爆料消息来看，标配版的Galaxy Note 10将还将取消Micro SD卡扩展功能。也就是说如果用户想要拥有更大容量的存储空间，就只能选择更大容量的规格版本或者选择Note 10+。



外媒曝光三星Galaxy Note 10系列具体配置

综合此前的爆料，三星今年将会推出Galaxy Note10和Galaxy Note10+两款机型。据悉两者仅在屏幕尺寸和相机配置上有所区别，尺寸分别为6.3英寸和6.8英寸，均采用居中打孔的Dynamic AMOLED屏幕，屏幕比例为19：9，刷新率依然为60Hz。

核心搭载高通最新的骁龙855+处理器，并提供至少8GB+256GB存储组合，机身内置3600/4300mAh容量电池，支持25W快充规格。相机分别采用后置三/四摄的方案，三摄的规格分别为1200万像素主摄像头+1200万像素副摄+1600万像素超广角镜头，而四摄的机型将会增加一颗TOF镜头。

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