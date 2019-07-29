早报：iPhone明年用上5G 红米4K电视或卖千元

科技行业新鲜趣事早知道，今日份《科技早报》为君奉上。

昨晚又发生一件大事，又一位互联网大佬身陷囹圄。



暴风集团：冯鑫因涉嫌犯罪被公安机关采取强制措施

暴风集团公告称，近日获悉，公司实际控制人冯鑫因涉嫌犯罪被公安机关采取强制措施，相关事项尚待公安机关进一步调查。公告称，截至目前，公司经营情况正常。公司管理层将加强管理，确保公司的稳定和业务正常进行。同时，公司将制定相应工作管理办法及应急预案，最大限度保障公司各项经营活动平稳运行。



公告称，公司将持续关注上述事件的进展情况，及时履行信息披露义务。据天眼风险显示，此前暴风集团被列为被执行人80次，被上海、北京等地法院列为失信被执行人（俗称“老赖”）6次，股权冻结1次。

可惜惋惜，希望暴风平安渡过难关。下面一则消息来自京东。

京东投资迪信通约9%股份 交易以现金支付



京东投资迪信通约9%股份

京东宣布，与迪信通签署了京东投资迪信通的正式协议，京东将成为拥有约9%股权的迪信通股东。该笔交易将以现金方式支付。



在签署投资协议的同时，双方达成初步战略合作意向，将在金融、物流、二手手机、保险、云服务等领域展开全面合作。

京东为了新零售也是拼了。下面一则消息是关于三星Note10的。

三星Galaxy Note 10+ 5G版通过FCC认证



三星Galaxy Note 10+ 5G版

据外媒报道，三星Galaxy Note 10+ 5G版此前通过了美国联邦通信委员会（FCC）的认证，在近日其示意图被泄露而出。



此机型是Note 10 Plus的5G版本，其外形看起来跟之前的传闻的一样，前置摄像头是屏内打孔，左右边框非常的窄。

根据已有的消息，核心配置上，三星Galaxy Note 10+可能采用6.8英寸QHD+显示屏，搭载高通骁龙855 Plus旗舰平台（部分版本搭载Exynos 9825），后置1200万可变光圈镜头+1200万长焦+1600万超广角+TOF镜头，电池容量为4300mAh。

三星在Note 10身上狂堆料，让很多竞争对手生畏。下面一则消息来自中国联通。

中国联通回应5G入网问题：尚未对公众客户开放



中国联通回应5G入网问题

在回应网友关于何时给5G办卡的问题时，中国联通官微表示：“目前，5G业务尚未对公众客户开放办理，用户可申请加入中国联通5G先锋体验计划。中国联通线上线下渠道已开始接受5G手机购买预约，老用户不换卡不换号，5G手机插入联通卡，在5G覆盖区域即可先行体验5G业务，5G相关业务政策正在研究中。”



据了解，目前中国联通开通了5G线上报名专区，消费者可以通过报名参与“中国联通5G先锋体验计划”。如果成功报名，中国联通将提供价值12000元左右的5G先锋权益包，包括不限量不限速的5G流量，首批6款5G手机等福利。只不过，成功参与的机会并不大，页面显示，目前报名认识已经接近3000万。

从联通的反应看，5G的魅力挡不住。下面消息来自诺基亚。



诺基亚6.2/7.2 将在8月推出

据Nokiapoweruser报道，经销商已更新关于诺基亚6.2和诺基亚7.2的官方列表，并声称将在13-14个工作日内提供。最近也有传言称，诺基亚将在8月份举办大型活动。



据了解，诺基亚7.2正面采用了水滴屏设计，在手机的背部，有一个“奥利奥”外观的摄像头组，由三个摄像头和一个闪光灯组成。据之前爆料，三个摄像头为超广角+主摄+景深的组合，主摄像头采用了4800万像素镜头，不过目前还清楚采用了哪一款传感器。

诺基亚6.2采用高通骁龙660处理器，内存最高可选6GB，存储空间最大为64GB。但是对于诺基亚6.2的外观方面，目前还没有太多消息，Mobilesreview称，诺基亚6.2将采用类似诺基亚X71的设计；又有报道称，诺基亚6.2为诺基亚X71的升级版本；此外，也有外媒报道称诺基亚6.2和诺基亚7.2外观基本一致。

诺基亚的新机不断，似乎这个往日巨头找到了复兴新路。下面消息来自索尼。

索尼9月底前还将推出两款相机



索尼9月底前还将推出两款相机

根据外媒sonyalpharumors的消息，索尼在9月底前还将发布两款相机。据介绍，索尼即将发布的两款产品中，一款可能是主打长焦的RX10M5相机，而另外一款则有可能是APS-C画幅E卡口无反相机。



目前，索尼在售的RX10M4售价为10799元，搭载1英寸“大底” ，蔡司24-600mm超长焦镜头。在售APS-C画幅E卡口无反相机ILCE-6500的售价为7399元。

在索尼看来影响行业正在复苏。下面消息来自网易云音乐。

网易云音乐正式恢复上架安卓应用商店



网易云音乐正式恢复上架

网易云音乐App重新上架了苹果App Store，今天，各大安卓应用商店已经陆续恢复上架了网易云音乐，升级到了v6.3.0版本，“云村”社区升级，Mlog正式亮相，热评墙发布上线，新增我的消息标记已读功能等。



此前6月29日，网易云音乐、喜马拉雅、荔枝、企鹅FM、soul、吱呀等社交及音频应用遭各大安卓应用商店下架；7月2日，这些应用在苹果App Store下架。

重新上架是好事。下面一则消息来自苹果。

苹果2020年下半年iPhone全部支持5G



苹果2020年下半年iPhone全部支持5G

天风国际分析师郭明錤发布了新的预测报道，他表示“3款新2H20 iPhone将全部支持5G”。郭明錤认为，为满足美国市场需求，苹果2020年下半年3款iPhone均将支持mmWave & Sub-6GHz联网。稳懋 (制造商)/ Broadcom (设计商) 2020年iPhone PA出货量45%至6–6.5亿颗。



郭明錤指出，针对仅支持Sub-6GHz的市场 (如：中国)，苹果可能有动机推出仅支持Sub-6GHz的5G iPhone，用较低的成本与售价争取市场占有率。

最后一则消息来自红米，它真要做电视了。

千元+4K？ Redmi电视或继续挑战超高性价比



Redmi电视或继续挑战超高性价比

最近一款代号为L70M5的电视机产品通过了3C注册，虽然注册者显示为小米公司，但产品名称却可以看到已经确定是Redmi电视产品，看来用不了多久我们就会见识到这款产品的发布。



Redmi电视机将会由冠捷进行代工生产，也就是在平价显示器领域相当受欢迎的AOC品牌，所以不难看出Redmi电视同样会是一款走高性价比路线的产品，而至少从Redmi推出的数款手机来看，他们确实在性价比方面做的相当优秀。

好了，以上就是今天《科技早报》全部内容，明天见！

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