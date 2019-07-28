晚报：vivo首款5G手机价格曝光 一加Q2印度夺冠

各位看官晚上好，今日份的《科技晚报》已经准备好了。

小米产品总监透露：MIUI 11冬日来临前一定发





近日小米产品总监@MIUI小凡在微博透露，MIUI 11会在冬日来临前发布。此前，MIUI官微曾揭晓MIUI 11系统的部分细节。

据介绍，MIUI 11的设计语言将全面应用到系统全局，采用全新图标；将加入全局系统动效，同时在负一屏中集成课程表功能，并对其进行针对性优化；会加入极致省电模式，极致省电模式下系统将关闭所有通话短信意外的无用功能（可自定义软件），屏幕变为黑白模式，以便在极端缺电情况下使用；截图分享后自动删除功能、状态栏优化、全局小窗、全新的息屏方案等等都将在MIUI 11上呈现。

Z点评：不知不觉MIUI都已经到11代了，连iOS都不止该更新些啥，很难想象一个ROM会有多大提升。

一加获Q2印度高端手机市场份额第一名

国外数据统计公司发布了最新的印度智能手机市场调研报告。数据显示，2019年第二季度一加手机成为印度高端智能手机领域销量王者，市场份额排名第一。一加的高销量主要来自于一加7 Pro。

这已不是一加首次在高端手机领域销量夺冠，早在去年同期，一加以40%的市场份额成为印度高端手机市场销量最高的智能手机。

Z点评：印度是个非常有潜力的市场，拿下印度意义重大。

vivo首款5G手机价格曝光 或将接近成本价

近日有消息传出vivo首款5G手机价格将会比较亲民，售价可能为4498元。vivo通信研究院总经理秦飞对此未作正面回应，但他表示，vivo的首批智能手机将在8月份上市，价格将接近成本价，甚至亏本卖都是有可能的。预计明年将退出2000元价位的5G手机。

Z点评：今年来看5G手机的价位并没有高到不可接受。

罗永浩宣布入驻Ins：为开展海外业务

近日罗永浩发布消息宣布入驻Instagram，声称为开展海外业务做准备。有趣的是，上个月罗永浩刚刚开通个人推特，但个人简介并非是“锤子科技”CEO，而是“Legendary Wang Hong（知名网红）”。

Z点评：在做出什么之前只要默默看着就好。

Galaxy Watch Active 2已通过认证8月7日发布





三星已经准备推出智能手表Galaxy Watch Active 2，日前有网站发现型号为SM-R830的Samsung新智能手表，在美国联邦通讯委员会（FCC）的网站出现了FCC 的编号，隐藏在系统设定中，代表已经通过了FCC的测试。

三星将会在8月7日举行发布会，公布旗舰新手机Galaxy Note 10和Note 10+，Galaxy Watch Active 2届时会一同发布。

Z点评：期待智能手表的新生态。

苹果回应Siri涉嫌泄露隐私问题

此前有外媒曝光，苹果智能语音助手Siri涉嫌泄露用户隐私。对此，苹果给出回应称，只有不到1%的Siri相应会被分析，用于改善服务。“仅有一小部分Siri请求会被分析用以改善Siri和听写。用户请求与用户的Apple ID并无关联。

苹果解释称，Siri响应会在安全的环境下进行分析，所有审核人员都有义务遵守Apple严格的保密要求。（被上传的）只是一个非常小的随机子集，不到Siri日活的1%，用于评分，通常只长约几秒钟。”

Z点评：再小的隐私问题也是大事，用隐私换取方便，大家愿意吗？

中国联通回应5G入网问题：尚未对公众客户开放办理

近日有网友在微博咨询5G办卡问题，中国联通回应道：“目前，5G业务尚未对公众客户开放办理，用户可申请加入中国联通5G先锋体验计划。中国联通线上线下渠道已开始接受5G手机购买预约，老用户不换卡不换号，5G手机插入联通卡，在5G覆盖区域即可先行体验5G业务，5G相关业务政策正在研究中。”

Z点评：开放了也用不起，自然需要一定时间。

中国电信：提速降费以来宽带平均接入速率提升了11倍

在工信部召开的“提速降费”用户座谈会上，中国电信市场部总经理王磊表示，自提速降费以来，中国电信有以下提升：4G基站建设数增长10.5倍，手机用户流量使用提升21倍，手机流量平均单价下降了93%，光纤宽带覆盖住宅数增长了2.27倍，宽带平均接入速率提升了11倍，有线宽带平均单价下降了94%。数据表明，中国电信推出的“提速降费”套餐举措效果明显。

Z点评：降费提速是能够切身感受到的，至少笔者这里受益明显。

好了，以上就是今天的《科技晚报》，明天再见。

（文中图片来自互联网）

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