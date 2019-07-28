一加获Q2印度高端手机市场份额第一名

中关村在线消息：国外数据统计公司发布了最新的印度智能手机市场调研报告。数据显示，2019年第二季度一加手机成为印度高端智能手机领域销量王者，市场份额排名第一。

这已不是一加首次在高端手机领域销量夺冠，早在去年同期，一加以40%的市场份额成为印度高端手机市场销量最高的智能手机。



一加7 Pro自发布以来就引起了很大范围的轰动

一加的高销量主要来自于一加7 Pro。一加7 Pro自发布以来就引起了很大范围的轰动。配置方面，该机搭载高通骁龙855处理器，提供6GB/8GB/12GB内存，机身存储则标配UFS 3.0，可选128GB/256GB容量。内存拥有RAM Boost技术加持，该机还支持全局DC调光，内置Haptic线性马达。

相机方面，一加7 Pro采用4800万主摄像头+1600万广角镜头+800万长焦镜头的后置三摄组合。获得DXO相机评测111高分。前置相机为升降式的1600万像素摄像头，模组的升降速度仅为0.53秒。

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