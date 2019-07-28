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    Galaxy Watch Active2已通过认证 8 月7 日发布

      [  中关村在线 原创  ]   作者：李国栋   |  责编：吴晓宇

    中关村在线消息：三星已经准备推出智能手表Galaxy Watch Active2，日前有网站发现型号为SM-R830 的Samsung 新智能手表，在美国联邦通讯委员会（FCC）的网站出现了FCC 的编号，隐藏在系统设定中，代表已经通过了FCC 的测试。

    Galaxy Watch Active2已通过认证 8 月7 日发布
    有网站发现型号为SM-R830 的Samsung 新智能手表

    早前消息，Galaxy Watch Active 2 将会40mm 和44mm 两种尺寸，在FCC 出现的SM-R830 属于40mm 的款式。两款尺寸的Galaxy Watch Active 2 会有铝合金＋不锈钢表身，有蓝牙5.0 和4G LTE 两个版本。目前已经知道Galaxy Watch Active 2 和第一代的外型设计相同，有触控表框；同样使用Tizen OS 系统和One UI 介面，手表储存为4GB。

    三星将会在8 月7 日举行发布会，公布旗舰新手机Galaxy Note 10 和Note 10+，Galaxy Watch Active 2 届时会一同发布。

    （本文图片源自网络）

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：Galaxy Watch Active2已通过认证 8 月7 日发布http://news.zol.com.cn/722/7229835.html

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