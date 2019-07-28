5G时代AI地图：精细化、真实化、智能化

如今5G技术正在引领和催生各行各业的变革，作为新一代人工智能地图，百度地图率先嗅到了这一前瞻性机遇。7月27日，在2019年GMIC全球移动互联网大会的5G未来产业大会上，百度地图事业部总经理李莹发表了题为《新一代人工智能地图：5G时代的领跑者》的主题演讲。李莹表示，“进入5G时代，地图产品会趋向更加精细化、真实化、智能化，5G与人工智能已经呈现深度融合的态势，未来必将让智能出行拥有更大的想象空间”。

作为百度地图的智能化标杆，百度地图智能语音助手用户数目前已累计突破2.5亿。基于百度大脑领先的AI能力，百度地图提前布局5G时代，发力高精度定位、超精细渲染、免唤醒语音交互等多技术领域，面向未来打造更智能的城市交通体系，继续领跑5G时代的智能出行行业。



（百度地图事业部总经理李莹）

业内首创智能定位 全流程精准导航正逐渐打通

对于地图产品而言，定位精准是所有功能体验的首要保障，也是手机地图必须不断夯实的“基本功”。百度地图正在借助AI打通全流程的精准导航能力，持续提升用户的出行体验。例如，百度地图业内首创的智能定位功能，能够在GPS信号极弱的场景下，为用户提供持续的定位导航服务；业内首创的精准规划功能，实现了“上帝视角”的全局路线导航规划，帮助用户提升出行效率。5G时代，百度地图或将实现亚米级高精度室内定位和高精视觉定位。

智能语音用户数再创新高 树立行业AI创新标杆



除了更精准的定位导航服务，百度地图业界领先的语音交互体验也将在5G的加持下获得强化。据了解，百度地图目前已实现客户端的“全语音操控”，在长语句问答、导航中问询等复杂场景下，都能带给用户更智能、更简单、更安全的使用体验。正是源于这样的优质体验，百度地图智能语音助手用户数已累计突破2.5亿，一年内增长1.5倍。未来，5G将让语音交互环境具备更稳定的网络，在更为复杂的地图出行场景中实现“免唤醒”，从而进一步提升百度地图语音交互在客户端的体验，助力用户解放双手，最大限度地保障出行安全。



地图是语音交互的黄金场景，语音技术在百度地图中的落地彻底革新了用户与地图的交互方式，极大提升了用户出行的效率和便捷性。与此同时，百度地图还为全行业提供了AI技术在前沿应用场景的创新标杆，引领着地图行业的智能化升级。



AR复现圆明园大水法 打造AR创新落地新样板

百度地图的人性化服务还体现在地图渲染绘制方面。目前，百度地图已在业内率先开始进行区域场景化和道路精细化绘制的多重探索，不断提升地图图像的精细化水平。未来，在5G网络下，百度地图将获得更丰富、更实时的基础地物信息数据，从而最终实现细颗粒度、高保真、超精细的真实世界刻画。百度地图在最近一期上线的新版中已经做了尝试，实现了基于AR黑科技的“3D再现圆明园大水法”，让用户身临其境，获得了全方面的游览信息和沉浸式体验。



（百度地图大水法遗址实景识别界面图）



首次公布智能交通布局全景 赋能实力再度升级

城市交通管理的焦点议题是“拥堵治理”，对此百度地图也给出了“化解之道”。百度地图已经形成了集交通大数据感知和融合能力为一体的交通数据中台，在此基础上以百度人工智能、无人驾驶、大数据为核心能力，提供算法模型、数据订阅、研判学习、指挥调度四大服务，最终形成了三大类应用方案，包括服务用户的权威信息发布解决方案，为政府部门提供城市交通管理指挥调度解决方案，以及面向合作伙伴的公交、高速、物流、景区等更加垂直的解决方案。



本月初的百度AI开发者大会再次强调的自主泊车解决方案，也在百度地图的加持下获得更广泛的落地范围、更顺畅的使用体验。目前，百度地图已实现从用户查找停车位、到停车位预约、车位引导、停车位记录、反向寻车、在线缴费最后离场的一整套完整停车闭环，为用户提供全场景智能停车解决方案。该方案目前已在银川落地，接入了银川100个停车场动态数据。据统计，该方案整体为银川市民车辆寻找时间缩短10%，提高了城市的交通效率和市民的停车体验。

未来，5G将加速百度地图智能交通建设落地。智能信号灯解决方案不仅可以实现智能调控红绿灯，还能让用户拥有“千里眼”，实时看见前方路口的红绿灯状态；百度地图交通信息发布与研判平台也让相关部门获得更及时、更精细、更详实的城市交通临时变化、突发状况等信息。

承载海量地理信息的地图产品是5G时代不可或缺的基础设施，并正在深度融合AI技术革新人们的出行方式。7月26日《人民日报》刊发了《我国地理信息产业接近世界先进水平》的报道，也说明了地图在社会发展中的关键作用。其中指出，百度地图日均响应定位及路线规划请求已达到千亿次，面向全球超过200个国家和地区提供全球化定位服务。此外，随着自动驾驶技术的快速发展，高精地图与自动驾驶正在实现深度融合。

百度地图作为地图行业领军者，已进化为新一代人工智能地图，成为更准确、更丰富、更易用的国民地图。随着5G技术、物联网技术、车联网技术、自动驾驶技术的快速发展和深度应用，百度地图将主动拥抱新技术带来的机遇与挑战，释放出更多更强的AI技术红利，让更多用户享受到真正的智能出行。

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