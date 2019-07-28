早报：提速降费运营商损失千亿 小米MIX4支持5G

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北京的5G网络覆盖率提升真快。北京移动还表示年底将会对郊区进行5G覆盖建设。

北京5G信号将先覆盖五环内：年底实现全覆盖



北京5G信号将先覆盖五环内

北京移动方面表示，到今年年底5G基站将超过8000个，实现对东、西、北五环和南四环内，以及郊区城区的覆盖。北京电信也披露年底前也将实现五环内5G信号在室外的连续覆盖，明年起加快五环外重点区域的信号覆盖。



讲完了5G网络，下面说说手机。红米被曝出又将推出新机。

卢伟冰暗示红米新机即将登场 或是红米note8



卢伟冰暗示红米新机即将登场

小米集团副总裁、红米Redmi品牌总经理卢伟冰微博表示，五年前的红米Note第一代就已经是10W充电了，所以最近有点恍惚，好像回到了几年前，但永远相信美好的事情即将发生。



据悉“永远相信美好的事情即将发生”是红米手机的经典slogan，有网友留言红米Note 8要来了。

目前关于红米Note 8的细节暂时还不确定，此前红米曾晒出一张6400万像素样片，宣告手机正式进入6400万像素时代，卢伟冰透露红米6400万像素手机后置四枚摄像头，是红米首款后置四摄手机。

下面还是一则小米手机的消息，据说这款下半年发布的手机将会支持5G网络。

小米MIX4爆出新消息 将支持5G网络



小米MIX4爆出新消息

小米集团公关部总经理微博表示，封闭开了三天的集团季度战略会，下半年不少新东西我都很期待。对此小米创始人、小米集团董事长兼CEO雷军透露，比如5G，暗示下半年将推出5G手机。有网友留言，实锤小米MIX 4会有5G版本。



小米产品总监王腾透露，小米MIX 4充电比小米9更快。目前小米9已经支持20W无线闪充（全球首款），由此猜测小米MIX 4极有可能会支持更高功率的无线闪充，再破纪录。

核心配置上，小米MIX 4将搭载高通骁龙旗舰平台，可能是骁龙855 Plus，这是高通最新推出的高端产品。高通介绍，骁龙855 Plus集成了支持数千兆比特连接的骁龙X24 LTE 4G调制解调器，并通过利用骁龙X50 5G调制解调器和高通射频前端解决方案实现5G连接。

下半年手机市场上竞争激烈，同样在上游芯片领域的竞争也是想打的残酷。比如联发科将会推出游戏芯片。

联发科Helio G90即将亮相：全球首款为游戏而生的芯片



联发科Helio G90即将亮相

据外媒GSMArena报道称，联发科将于7月30日在上海举办的发布会上正式推出联发科Helio G系列游戏芯片。



据悉，联发科Helio G系列游戏芯片中“G”代表的应该是“Game”，意思是这一系列的芯片都是专门为游戏而生的。而据消息显示，这款联发科Helio G90主打的就是游戏和低延迟。

很期待联发科这次的芯片以及基于该芯片打造的手机。下面一则消息来自苹果。

苹果回应Siri涉嫌泄露隐私问题：不到1%，用于改善服务



苹果回应Siri涉嫌泄露隐私问题

《卫报》曝出苹果智能语音助手Siri涉嫌泄露用户隐私一事，称“苹果公司的承包商经常听到机密的医疗信息等，作为其工作的一部分，为Apple的语音助手提供质量控制”。



对此苹果公司发表了一份官方声明，称只有不到1％的Siri响应会被分析以改善服务。

其中提到：仅有一小部分Siri请求会被分析用以改善Siri和听写。用户请求与用户的Apple ID并无关联。Siri响应会在安全的环境下进行分析，所有审核人员都有义务遵守Apple严格的保密要求。

苹果公司还补充道：（被上传的）只是一个非常小的随机子集，不到Siri日活的1%，用于评分，通常只长约几秒钟。

下面一则消息来自微软Edge浏览器。

微软：目前Chromium版Edge浏览器新IE模式并非为了普通用户



Chromium版Edge浏览器新IE模式并非为了普通用户

据techdows报道，微软目前表示，Edge dev和Canary Builds中提供的Internet Explorer模式仅适用于企业，而不适用于最终用户。之前出于内部调试的目的，所以在工具菜单中才有“用于Internet Explorer显示此页面”的菜单选项，微软说将在向企业发布IE模式后将其删除。



Techdows 在Twitter上与Microsoft Edge团队联系后，收到了 Edge的PM Syan Lyndersay的回复：“IE模式菜单选项只是用于内部调试”。

下面一则消息还是跟微软有关。让我们听听诺基亚工程师将WindowsPhone失败原因。

诺基亚前工程师谈Windows Phone失败：低估谷歌Android



诺基亚前工程师谈Windows Phone失败

诺基亚前工程师表示，有很多众所周知的因素导致了Windows Phone的消亡，但没有其中单独一个因素能够让它消失，但是这些因素对我来说最为突出：



低估谷歌：显然，苹果公司当时热度很高，微软知道这一点，但谷歌是操作系统业务的新手，他们真的不够认真。Android当时相当粗糙，但真正的价值在于谷歌的服务。当谷歌将YouTube、地图、Gmail等删除时，它确实让Windows Phone看起来价低质劣。

糟糕的Windows 8：在Windows 8之前，Windows Phone让很多人有着尝试的好奇心。在Windows 8之后，将两者联系在一起便有了不好印象，即使这些团队非常独立，在Windows 8上做得不好也不能反映出Windows Phone的体验。即使是到了Windows 10，对“Metro”的偏见和质疑也从未减少过。

微软的声誉：当时它仍然很糟糕，这意味着那些讨厌微软的年轻人正在为其他平台助攻。

忠诚度：到2014年，人们对iOS或Android感到非常满意，即使Windows Phone获得了一些应用程序以及其他缺少的功能，但也没有彻底令人信服的理由进行更换。即便在现在，个人感觉iOS和Android之间的数量替换也相当低。

所以总体来看，当时的微软还是太激进了。下面一则消息来自三星。

三星已开始为Galaxy 10测试Android Q



三星已开始为Galaxy 10测试Android Q

据SamMobile消息，三星已开始为Galaxy 10测试Android Q，但这只是内部的测试，三星官方目前并没有任何推送Android Q预览版的意思。



报道中称，Android OEM厂商在公开推送系统更新之前就已经拿到了主要Android版本的所有代码，三星也不例外；尽管三星可以向其他同行学习，在第一时间放出Android Q Beta版，但是它没有。

报道中指出，不出意外，三星Galaxy S10将会是首批次进行升级Android Q的三星机型（出厂预置Android Q的不算在内）。此外，根据gsmarena的报道，One UI的第二次迭代将与Android Q一起出现，换句话说，三星One UI 2.0将基于Android Q，同时，三星One UI 2.0内置了Android Q上的所有增强改进功能特性，包括焦点模式(Focus Mode)——使用户能快定位到自己所需要的应用程序，并在启用该功能时将这些应用程序静音。

下面一则消息来自运营商，据说提速降费之后，中国移动让利超过千亿元。

中国移动：提速降费让利超千亿

工业和信息化部组织召开提速降费用户面对面座谈会。在会上，中国移动市场部副总经理首建国分别从提速成果、降费成效、服务质量提升三方面介绍了中国移动在持续推进提速降费方面取得的成绩。

其中降费成效上，中国移动称，手机上网单价累计降幅91.5%。国际长途直拨资费最高降幅超过90%；国际漫游流量平均单价较2015年下降超过80%。

另外提速降费累计惠及客户47亿人次，累计让利2026亿元。截至2018年底，50M和100M平均价格分别同比下降27.5%、38.4%，并且2017年、2018年两次大幅下调互联网专线资费，单价降幅达45%。

好了，以上就是今天《科技早报》全部内容，明天见！

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