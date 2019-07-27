晚报：努比亚Z20爆新消息 苹果Siri泄露隐私

各位看官晚上好，今日份的《科技晚报》已经准备好了。

倪飞披露光努比亚Z20影像新技术：8K高帧率录制



倪飞披露光努比亚Z20影像新技术

努比亚总裁倪飞透露了关于2019新品旗舰Z20搭载的最新技术。倪飞认为，大、中、小屏幕发展趋势的核心是视频创作者们的内容与生产工具。手机终端正在越来越多的被视频创作者们用作生产工具，而极致影像与专业视频正是努比亚最擅长的领域。



倪飞首次对外公布努比亚Z20搭载的重磅功能——行业首发8K视频录制，称其“拥有广电级专业视频功能”。

此外倪飞表示努比亚Z20的惊喜还不止如此，这款摄影旗舰还将采用极具科幻感的柔性屏幕技术，全新屏幕技术与显示形式，无疑将为未来手机影像创作展示出无限可能。

Z点评：影像功能已经手机竞争的重点。

任天堂Switch非官方安卓系统即将开放下载



任天堂Switch非官方安卓系统即将开放下载

负责为任天堂Switch开发Android ROM的开发人员(一个名为switchroot的小组)在XDA论坛上发布了一个帖子，描述了即将到来的特性、限制，甚至安装过程。目前缺少的只是下载链接，但该页面表示，开发人员预计很快就能发布这些链接——大约几天的时间。



Switch的Android版本将基于LineageOS 15.1，而LineageOS 15.1本身基于Android 8.1。这并不奇怪，很多设备还没有被移植到Lineage OS 16/ Android 9。

Z点评：任天堂Switch的强能要被激发出来了。

任正非：5G独立组网全球只有华为做好



任正非：5G独立组网全球只有华为做好

华为创始人、CEO任正非在广东接受了意大利媒体的采访。7月25日，华为在内网心声社区公布了这次采访的圆桌纪要。



任正非表示，中国现在发的5G牌照、现在运营商建设的5G网络，还是4G和5G混合组网的模式。“5G独立组网全世界只有华为一家做好了，中国招标法规定，必须有三家公司做好了才能开始招标，所以，中国只有从明年才能开始独立组网的5G SA。我们在等待高通的进步。”

对于西方国家普遍关心的安全问题，任正非重申，华为不可能安装后门，国家领导人有指示，我们有信心、有底气，可以坚定表态与各个国家签“华为网络无后门”协议。

Z点评：技术先进才是底气。

美团外卖：App中午出现故障，现已全面恢复



美团外卖：App中午出现故障

美团外卖App在部分区域出现了故障，现在官方回应称已经全面恢复。据网友反馈，美团外卖今天在多地出现故障。有网友称，定的外卖配送超时，并获得了赔偿。还有网友表示“外卖迟到30分钟，饿崩溃了，刚啃完面包，饭送来了”，但是没有获得补偿。



Z点评：这个周六美团的程序员们可没有休息好。

亚马逊公布2019年Q2财报：营收增长20% 云服务增速不及预期



亚马逊公布2019年Q2财报

亚马逊发布了2019年第二季财报。二季度营业收入634亿美元，同比增长20%，高于市场预期的624.6亿美元。二季度净利润为26亿美元，略高于去年同期的25亿美元，但低于今年第一季度的35.61亿美元。每股收益（EPS）5.22美元，同比增长超过29%，低于市场预期的5.56亿美元。



另外，云计算业务AWS收入83.8亿美元，增长37%，但增速远低于市场预期。这也是2年来亚马逊云服务增速首次低于40%。

Z点评：贝索斯的身价又要开始跌了。

不到3%的人会使用Facebook Libra加密货币



不到3%的人会使用Facebook Libra加密货币

消息应用程序Viber与Facebook旗下的Whatsapp存在直接竞争关系。根据Viber进行的一项调查显示，只有不到3%的人会使用Facebook Libra加密货币。调查对象来自美国和英国的2000名参与者，Viber询问他们在Facebook明年推出加密支付服务（libra）时，他们是否相信Facebook能保证他们的信息安全。将近一半的美国人（49%）说他们根本不信任Facebook，只有3%的美国人说他们愿意尝试Facebook Libra加密货币。



而在英国，只有1.4%的英国人会考虑尝试Facebook Libra加密货币，而49%的人还表示他们根本不信任Facebook会保证他们的信息安全。此外，13.9%的美国人和16.6%的英国人表示他们绝对不会使用Facebook Libra加密货币。

Z点评：人们对加密货币的信任危机没有解除。

Win10 18362.267更新发布：微软修复显示色彩问题



Win10 18362.267更新发布

Windows 10目前最新的正式版是v1903，也就是2019更新五月版，大版号是Build 18362。今天发布的Build 18362.267是一个可选更新，除非您明确单击“下载并安装”按钮，否则它不会安装在您的PC上。Windows 10 Build 18362.267修复了几个问题，包括Version 1903中影响Windows Hello面部识别的错误。



虽说是可选更新，但是在更新说明中，微软还修复了显示色彩不正确的问题。即在10-bit显示器上，Windows 10 May 2019 Update将不再错误地呈现颜色。微软最终解决了一个阻止用户调整显示亮度的错误。微软表示，该问题只是使用某些图形驱动程序的设备出现问题，并且当设备从睡眠或休眠状态恢复时遇到问题。

Z点评：Win10的每一次更新都是惊喜。

苹果Siri被曝涉嫌泄露用户隐私



苹果Siri被曝涉嫌泄露用户隐私

苹果雇用承包商让他们收听Siri的对话录音。一名前承包商透露，它的员工意外听到了用户的私人生活录音，包括医生的预约、地址，甚至潜在的毒品交易。



根据该承包商的说法，Siri的互动内容会发送给它的员工，然后员工会听录音，并被要求根据各种因素对其评分，比如Siri被激活是否因为用户的误触，又或者Siri的回答是否有用。

Z点评：苹果隐私问题也不是一天两天了。

好了，以上就是今天的《科技晚报》，明天再见。

（文中图片来自互联网）

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