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    英特尔向OEM厂商出货Ice Lake：10nm制程

      [  中关村在线 原创  ]   作者：张金梁   |  责编：张金梁

    中关村在线消息：援引AnandTech报导，英特尔表示从第二季度开始，已经开始供货第十代Ice Lake处理器。这批处理器面向笔记本市场，采用10nm工艺制程。

    英特尔向OEM厂商出货Ice Lake：10nm制程
    英特尔向OEM厂商出货Ice Lake：10nm制程

    英特尔正式推出基于 Sunny Cove 微架构的移动版 Ice Lake-U 和 Ice Lake-Y 处理器，即“英特尔第 10 代酷睿芯片”。改系列涵盖了从i3到i7的11款芯片，其中包括双核、四核已经各种核显的配置，TDP从9W、15W到28W不等。

    英特尔承诺，与2016年发布的Skylake核心（此后一直微调）以及VNNI和Cryptographic ISA指令相比，新一代处理器可以带来平均18％的原生时钟性能提升。

    GPU 方面，Ice Lake 芯片集成了 Gen11 图形核心、拥有多达 64 个执行单元（EU），英特尔同样承诺显著提升性能。此外，新一代核显还原生支持 DisplayPort 1.4、HDMI 2.0b、以及 HDCP 2.2 。

    与以往低功耗处理器相同，配套的新200系列芯片组将原生支持雷电三、Wi-Fi 6 MAC（射频模块将单独出售）、PCIe 3.0等特性。

    （文中图片来自互联网）

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