T-Mobile与Sprint合并获批 交易金额265亿美元

中关村在线消息：据外媒《路透社》报导，美国司法部宣布，已经同意T-Mobile收购Sprint交易。这意味着，美国第三大和第四大移动运营商即将完成合并。



T-Mobile与Sprint合并获批

报道称，美国司法部反垄断部门负责人马肯·德尔拉希姆（Makan Delrahim）对此表示：“如果没有这些补救措施，双方的合并将严重损害竞争。让国民获得快速、可靠和负担得起的无线连接，对于我们的经济、每位消费者及其生活方式至关重要。”

今日的消息发布后，T-Mobile和Sprint的股价分别创下85.22美元和8.06美元的历史新高。与此同时，卫星电视巨头Dish Network的股价也上涨了3.5%

据了解，去年4月，T-Mobile同意以全部股权交易的方式收购Sprint，交易规模约为265亿美元。作为协议的一部分，Dish Network将出资50亿美元，收购T-Mobile和Sprint所剥离的资产，与此同时，T-Mobile将向Dish Network提供至少2万个基站和数百家零售店。最后，Dish Network还有权在7年的时间内使用T-Mobile的网络。

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