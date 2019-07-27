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    英特尔独显再曝光：10nm制程 512个EU

      [  中关村在线 原创  ]   作者：张金梁   |  责编：张金梁

    中关村在线消息：英特尔预计将于2020年发布独立显卡产品。现在AnandTech论坛上曝出，英特尔独显的相关信息，届时英特尔会推出四个独立显卡。

    Intel独显再曝光：10nm制程 512个EU
    英特尔独显再曝光：10nm制程 512个EU

    AnandTech论坛显示，在英特尔官网上曾短暂出现了版本号v26.20.16.9999的测试版GPU驱动，里面出现有DG1和DG2的代码。

    根据报道，DG1和DG2或代表独立显卡（Discrete Graphics），至于后面的数字，猜测是执行单元的数量。DG1和DG2产品分别带有LP和HP标识。这些首字母缩略词可能代表低功耗和高功率，这可能是英特尔将高端产品与低端产品区分开来的方式。

    而数字可能代表每种产品的执行单位（EU）数量。在这种情况下，DG2系列最多有三个成员，每个成员分别有128个，256个和512个EU。从欧盟的数量来看，DG2产品可能针对的是中档产品。

    根据早前消息，英特尔预计于2020年推出旗下高性能独立显卡，并在中端和发烧友市场上与Nvidia和AMD展开竞争。英特尔的独立显卡将采用10纳米工艺制造。

    （文中图片来自互联网）

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：英特尔独显再曝光：10nm制程 512个EUhttp://news.zol.com.cn/722/7229624.html

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