Mate20 X 5G版为何只卖6199？华为这样回答

中关村在线消息：华为于昨日正式发布了旗下首款量产5G手机Mate 20X 5G，售价6199元。在会后的采访中，华为消费者业务手机产品线总裁何刚表示，回答了关于该机定价问题。



Mate20 X 5G版为何只卖6199

何刚在回答“这样的价格，会不会亏损？我们能不能做到盈利？”的问题时指出：“我觉得价格是如何匹配消费者的期待，同时又匹配我们的商用诉求。实事求是地讲，第一款手机我们更多地是希望消费者尽快体验，和我们的几大运营商一起帮助网络与手机配合的快速成熟。”

何刚说，5G网络在最初的建设过程中，还有大量的参数优化，包括手机和网络配合有大量工作去做，所以第一款手机不是考虑盈利不盈利，更多的是希望让更多消费者能接受，更快地用起来，只有这样才能快速地让运营商在参数配置与功能上快速成熟。

“如果我们卖得太贵，大家都不用，网络程度调整成熟有过程，会变慢，我们为了加速这个过程，定价上非常激进。基于这样的定价，我们最终的目的是让消费者快速地用起5G手机，和网络的配合能够快速地优化，用户体验快速达到更好的状态。”何刚说。



Mate20 X 5G版为何只卖6199

据了解，华为Mate20 X 5G版在外观设计上与4G版无太大差别，不同的是华为Mate20X 5G版机身背面印有醒目的“5G”字样。核心硬件上也是大致相同。

不同的是，Mate20 X 5G版搭载的是麒麟980+巴龙5000芯片，且同时支持这两种5G组网。因此华为Mate20 X 5G版也是获的首张中国5G进网许可证的5G双模制式手机，支持双卡切换和目前三大运营商的所有主流5G制式。

即华为Mate 20X 5G是目前首款同时支持NSA/SA两组组网模式的5G商用手机。何刚表示，SA和NSA的差异就是NSA组网模式下，5G基站接入的是4G核心网。

目前华为Mate 20 X 5G版已经开始预约，并仅有8+256GB版提供，售价为6199元，8月16日正式开售。

（文中图片来自互联网）

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