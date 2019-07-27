早报：iPhone11用高通基带 小米快递上线

科技行业新鲜趣事早知道，今日份《科技早报》为君奉上。

英特尔要进军独显已经不是新闻，现在他来了，另外性能上也是强悍。

Intel 7nm独显曝光：最高512个EU单元



Intel 7nm独显曝光

Intel官网短暂出现了版本号v26.20.16.9999的测试版GPU驱动，编译文件中出现了很多耐人寻味的代号和字符。



首先是RKL，即Rocket Lake处理器，10nm还是14nm不详，后者可能性较大，也就是接班Comet Lake。再者就是本文的重点，DG1和DG2，代表Discrete Graphics（独立显卡）似乎水到渠成。按照估算DG2将集成512个EU，理论浮点性能可以达到10.6FFLOPS。与之对比的是AMD新发布的RX 5700 XT显卡50周年版，浮点性能是10.14TFLOPS。

未来或将形成NV、AMD、英特尔三家独大的局面。下面一则消息来自苹果。特朗普狠起来真是自己人都“打”。

特朗普：苹果Mac Pro元件不会获得关税减免



苹果Mac Pro元件不会获得关税减免

特朗普在推特上写道：“不会对在中国制造的苹果Mac Pro部件给予关税减免。在美国制造，没有关税！”值得一提的是，特朗普曾承诺，如果企业能够证明某些零部件无法从其他地方采购，就可以免除这些费用，但现在看来特朗普似乎并不相信苹果的说法。



苹果已经强调，关税可能会进一步推高其产品价格，使该公司更难在国际上与竞争对手竞争。到目前为止，大多数苹果产品都免收进口关税，但特朗普最近提出了新一轮价值3000亿美元的关税，这将影响几乎所有在中国生产的产品，目前这些关税尚未生效。

苹果还要不要转移产线，这是个棘手的问题。下面消息来自华为，听听华为解答NSA和SA的差别。

华为何刚：NSA与SA差在时延 折叠屏Mate X仍在优化



华为何刚：NSA与SA差在时延

何刚表示，目前运营商网络有的是NSA，有的是SA，只支持NSA的手机在SA的城市，就不能体验到5G。因此支持双模非常重要。他认为，SA的下载速率一定会大于NSA，但差距可能没有那么大。两者主要还是在时延上的差别，4G核心网的时延只能做到几十毫秒，而5G可以达到十几毫秒。手机上对互动要求高的场景，比如云游戏，会对时延的要求很高。



何刚透露，Mate X目前还在优化中。该款产品涉及到全新的材料、工艺和设计方式，面临的挑战超出了华为早期的预期。“在没有达到华为对质量的要求之前，Mate X不会上市。”何刚说道。

从华为消息看，5G就在眼前，触手可及。下面一则消息来自索尼。



索尼Xperia 2通过FCC认证

据Sumahoinfo报道，索尼Xperia 2通过FCC认证。需要注意的是，因为附件列表中出现“EC270”，意味着索尼新手机将没有耳机插孔。此外，其他信息并没有透露太多。



据之前爆料信息显示，索尼Xperia 2手机正面依旧采用“带鱼屏”，屏幕的比例还是21：9。该手机右侧还是常规设计，有音量调节按键、指纹传感器的电源键和拍照按钮；需要注意的是，此前的渲染图信息表明，索尼新机的指纹传感器和电源按键是分开的，这还有待进一步确认。在手机后面，采用竖向排列的三摄像头，但这次摄像头移动到了手机的左上角。

当前的索尼的手机你还会为它买单吗？还真不一定。下面一则消息是英伟达电视盒子的。

英伟达新款电视盒子获FCC认证



英伟达新款电视盒子获FCC认证

据TheVerge报道，美国联邦通信委员会（FCC）的一份清单显示，英伟达新款电视盒子（Shield TV box）正在研发中。该产品的型号为P3430，可能使用Tegra X1 T210 B01处理器。



据此前消息，上个月谷歌游戏开发平台上出现了一款新的英伟达Shield TV box。目前还不清楚新的电视盒子将带来什么功能，以及何时发布。TheVerge预测，英伟达新款电视盒子可能更小的体积，更低的功耗，或者更快的运行速度。此外，据AndroidPolice报道，英伟达新款电视盒子将搭载安卓9 Pie操作系统。

相比较其他对手英伟达盒子一直不温不火，但性能确实上乘。下面消息来自iPhone，据说在2021年才能用上自产5G基带芯片。

iPhone11搭载高通基带 或2021年用上自研5G基带



iPhone或将在2021年用上自研5G基带芯片

据知情人士透露，苹果计划在2020款5G iPhone中采用高通的基带芯片技术，不过该公司希望到2021年能够在其部分产品中使用内部开发的5G基频芯片技术。英特尔此前曾公布计划在2020年之前准备好5G基带芯片，因此利用英特尔的资源可以帮助苹果达到目标。



报道认为，苹果可能会先从低端iPhone开始，高端机型仍采用高通的5G基带芯片，直到该公司对自己的产品建立起足够的信心。

下面一则消息来自小米，听说小米快递已经上线了。

小米快递正式上线！可选韵达顺丰 有点小贵



小米快递上线

根据中国商标局的信息，小米公司于2018年8月1日提交了6件“小米快递”商标申请，注册类别为第35类、第38类、第9类、第42类、第39类。



现在，“小米快递”微信公众号已经悄然上线，口号是“致力于为米粉提供更好的快递服务”，经查询账号主体为小米科技优先责任公司，地理位置正是北京市海淀区毛纺路小米总参，并且有“小米快递”商标保护，可见来自小米官方无疑。

价格方面，经查询从上海到北京重量不到1公斤的文件，韵达需要15元，顺丰特惠18元(两日内送达)，顺丰标快23元(次日达)。对比顺丰官方服务，特惠贵了2元，标快则贵了3元。

恭喜小米百货公司又上线新业务。下面消息来自iQOO，旗下5G手机也来了。

iQOO Plus 5G手机售价曝光：44W快充+骁龙855 Plus



iQOO Plus 5G手机售价曝光

iQOO手机表示将推出5G手机，而这款手机也在部分平台广告位曝出，iQOO的首款5G手机被命名为iQOO Plus 5G，这款手机采用高通骁龙855 Plus平台，支持44W闪充。售价为4498元。



此前，vivo的一款型号为V1916A的5G手机获得3C认证，支持最高44W快充。这款通过3C认证的vivo 5G手机制造商和申请人也均为维沃移动通信有限公司，发证日期为7月15日。结合此前消息，这款手机就是iQOO的5G手机。此前，vivo表示该手机将于2019年第三季度上市。

好了，以上就是今天《科技早报》全部内容，明天见！

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