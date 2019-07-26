晚报：华为发布两款新机 索尼放弃5G版Xperia 1

各位看官晚上好，今日份的《科技晚报》已经准备好了。

Mate20 X 5G版售6199元 下载速度10倍于4G





今日下午的华为终端沟通会上，华为正式发布了旗下首款5G手机Mate 20 X 5G版，售价6199元。华为Mate20 X 5G版在外观设计上与4G版无太大差别，不同的是华为Mate20X 5G版机身背面印有醒目的“5G”字样。Mate20 X 5G版搭载的是麒麟980+巴龙5000芯片，且同时支持这两种5G组网。

在发布会现场，中国信息通信研究研泰尔终端实验室的马鑫还现场分享了5G终端的测试标准。其中在测试数据上，华为Mate 20 X（5G）通信能力达到了泰尔五星水平。也就是实现了10倍于4G网络的速度。

Z点评：华为的5G手机，今天真的来了。





华为在今天的发布会上，还公布了搭载麒麟810芯片的华为nova 5i Pro。外观方面，华为nova 5i Pro搭载极点全面屏，后置摄像头模组采用经典矩阵式镜头设计。

配置方面，华为nova 5i Pro采用了麒麟810人工智能芯片，搭载自研达芬奇架构NPU，支持双卡双VoLTE，支持AI美体视频，新一代GPU Turbo适配60款游戏，降低功耗10%；强大NPU算力支持，实现毫秒级AI抠图算法。

摄像头方面，华为nova 5i Pro前置支持3200万像素的人像超级夜景，后置搭载了4800万像素的AI四摄。华为nova 5i Pro起售价为2199元。

Z点评：华为的nova系列，越来越受到人们的关注。

联发科官宣：将于7月30日发布G系列游戏芯片





今天中午，联发科技官微正式宣布将于7月30日在上海召开新品发布会，根据目前已有的信息显示，此次发布会联发科将会推出一款主打游戏的手机芯片。前段时间就有爆料消称联发科将会在7月底推出一款型号为Helio G90的新款手机芯片，该芯片将会在GPU性能以及网络方面相比之前产品有很大提升。

Z点评：面向手机的硬件，现在已经成为各家争抢市场的焦点。

索尼放弃Xperia 1 5G版 还有另外两款5G新机





此前传闻索尼将在近期推出Xperia 1 5G版。不过根据最新消息显示，索尼移动内部目前已经停止了该机型的研发。不过，Xperia 1 5G版的取消并不代表索尼今年将不再推出5G手机。据此前消息，索尼将会在9月份的柏林国际电子消费展（IFA）上发布新款Xperia旗舰手机，内部型号分别为J8210、J8910和J8010的。

Z点评：似乎索尼移动，还是没有找到自己的节奏。

OPPO官方宣布 首次参加ChinaJoy展会





今天下午OPPO官方正式宣布，他们即将首次参加ChinaJoy展会。不过目前，OPPO并没有宣布他们将在ChinaJoy上展出什么。就在昨天，小米科技也官宣了他们将首次参加ChinaJoy。

Z点评：手机厂商纷纷选择参加CJ，或许已经成为了趋势。

特斯拉上海工厂内部照片曝光 生产机械已就位





据媒体报道，近日特斯拉在股东会议上透露，将照计划在年底正式启用上海超级工厂来生产Model 3车型。日前，特斯拉官方还公布了上海超级工厂的首张内部照片，展示了工厂建设进度。目前工厂内部已经开始安装用于生产的机器人等生产设备。

Z点评：纯国产的特斯拉汽车，距离我们不远了。

外交部：联邦快递的处理将取决于最终调查结果





日前，我国相关部门因联邦快递针将涉华为产品件转至美国事件对其进行了调查。今日，有关部门召开外交部例行记者会公布了此次调查的结果。在记者会上，有记者询问联邦快递将面临怎样的后果，外交部发言人华春莹表示，这家公司会面临什么样后果，这主要取决于最终的调查结果。

Z点评：联邦快递的事情，似乎终于要有一个结果了。

好了，以上就是今天的《科技晚报》，明天再见。

（文中图片来自互联网）

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