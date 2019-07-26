三星Galaxy Tab S6平板真机宣传海报曝光

中关村在线消息：前段时间，外媒曝光了一款三星旗下全新平板电脑产品——Galaxy Tab S6，其搭载了高通旗舰级处理器骁龙855。近日，爆料达人Evan Blass再次曝光了Galaxy Tab S6的真机海报。



网曝三星Galaxy Tab S6宣传海报

这次的海报显示，三星Galaxy Tab S6的整体设计与此前的传闻相符，其正面将采用一块10.5英寸高屏占比显示屏，并且支持外接式的键盘和手写笔的使用。

根据之前的爆料，三星Galaxy Tab S6将会搭载高通骁龙855旗舰处理器，并提供6GB+128GB和6GB+256GB两种存储组合，运行Android 9系统，后置相机采用双摄方案，且在双摄模组的下方还拥有一个预留的凹槽，使S Pen可以吸附并充电。



网曝三星Galaxy Tab S6渲染图

另外，消息还称三星Galaxy Tab S6还搭载了由AKG专业调教的扬声器，可以提供不错的影音体验。该机共拥有两款型号，其中一款为SM-T860，该型号是只有Wi-Fi链接，而另一款是支持LTE网络的SM-T865。

爆料者称，三星将在8月7日的Galaxy Note Note10发布会中推出Galaxy Tab S6。

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