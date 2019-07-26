中关村在线消息：近日据外媒Android Police报道， 一个负责开发任天堂Switch 非官方Android ROM的开发者日前在XDA论坛发帖，介绍了该系统即将推出的大部分功能、局限性以及安装过程。















任天堂Switch非官方安卓系统 即将开放下载

目前，开发者尚未公布下载链接，不过开发人员表示，希望在未来的几天能尽快公布链接。 该适用于Switch的ROM据称是基于LineageOS 15.1，而LineageOS 15. 1 又是基于安卓8.1 Oreo所创建的。



此外，开发人员已经简化了系统在Switch上的安装过程，将让整个操作简单易懂。那么switch上运行安卓系统会如何呢?开发人员注意到，音频也会开启运行，该设备将通过蓝牙配对joycon在手持和对接模式下工作。而这样或许会导致电池寿命变短。

任天堂官方似乎无意支持修改Switch控制台的模块。所以玩家如果想要安装该系统的话，仍需要慎重选择。

（文中图片来自互联网）

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