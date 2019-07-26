特斯拉上海工厂内部照片曝光 生产机械已就位

中关村在线消息：据媒体报道，近日特斯拉在股东会议上透露，将照计划在年底正式启用上海超级工厂来生产Model 3车型。日前，特斯拉官方还公布了上海超级工厂的首张内部照片，展示了工厂建设进度。



特斯拉公布上海工厂内部照片

从图片来看，在经过半年的建设之后，特斯拉这个位于上海的超级工厂（Gigfactory Shanghai）目前已基本成型。目前工厂内部已经开始安装用于生产的机器人等生产设备。



特斯拉上海工厂内部基本成形

特斯拉高管在股东会议上表示，目前该工厂已经基本成形，生产机械也已经进本就位，为第一阶段的生产做准备。并且根据上海超级工厂爬坡量产的时间安排，将计划在未来的12个月内（截至2020年6月30日），在全球范围内实现超过50万辆汽车的生产目标。



国产特斯拉Model 3已开启预定

据了解，特斯拉已经于5月31日正式开启了国产Model 3的预订，售价为328000元。根据特斯拉官方给出的数据，国产Model 3标准续航升级版续航里程为460KM，最高时速能达到225Km/h，百公里加速最高能达到5.6秒。

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