做指间决胜的王者 这些游戏手机您不看看吗？

下周每年一度的ChinaJoy游戏展就要开始了，作为现在最大众的游戏设备，手机的性能如何支撑高质量游戏的需求就成为了市场的一个导向，因此也诞生了专为游戏而生的游戏手机。如果你也对在手机上玩游有着很高的要求，不妨跟我们一起来看看今年最新的那些游戏手机。

01 努比亚红魔3电竞手机

努比亚红魔3电竞手机

先来看看在4月份发布的努比亚红魔3电竞手机，这是一款所有设计都围绕电竞这个主题的手机。

外观方面，红魔3延续了一贯的向量美学设计理念，机身背面继续采用菱形切割的设计，全新的背面弧度设计更加符合人体工学，大大提升了握持手感。

性能方面，红魔3搭载了高通骁龙855处理器，最高配置12GB+256GB内存组合，机运行RedMagic OS 2.0系统，并将手机性能进行了进一步的优化。该机配备5000mAh超大容量电池，支持27W PD极速快充，兼容QC4.0，整体电池寿命提升60%。

视觉方面，红魔3采用了一块6.65英寸DC调光AMOLED护眼大屏，支持HDR，屏幕刷新率高达90HZ，包括《神魔大陆》、《巅峰坦克》、《Vain Glory》、《救赎之地》等游戏都将支持90HZ的刷新率。



努比亚红魔3电竞手机

音效方面，红魔3支持3D立体环绕音效，采用双BOX多向出音的防遮音设计，还支持双Smart PA。此外，该机支持DTS7.1声道，可以让玩家更加清晰的分辨自己所在位置，并增加了AI语音降噪功能，让玩家能够更加身临其境。

操控方面，红魔3屏幕触控刷新率达到240HZ，屏幕响应时间缩短至4ms，背部加入指纹触控键，可自定义为游戏按键。红魔3还搭载了线性马达和独立驱动芯片，震动响应更加快速更加精准。

散热是红魔3最大的亮点，这是业内第一款内置风扇的手机，拥有散热风槽和独立风道设计，通过超轻静音高效能离心风扇，进行冷热空气交换来主动散热。这个风扇还支持IP55级别防尘防水，转速可达14000转/分钟，实现每秒钟50次冷热空气交换。红魔3手机还具备液冷功能，可谓双保险。

售价方面，6GB+128GB版本售价为2799元；8GB+128GB版本售价为2999元；12GB+256GB版本售价为3799元。

02 华硕ROG Phone 2





华硕ROG Phone 2

作为游戏手机，华硕ROG Phone 2最强悍之处在于其不讲道理的超高配置，一切皆为了带给游戏最流畅的操作体验。

外观方面，华硕ROG Phone 2代与前代的整体设计语言基本一致，正面依然采用一块常规的无开孔、无刘海显示屏，并且屏幕的上下方配备了立体声扬声器。背部超级显眼的“玩家国度”Logo是整个设计的核心，最重要的是——它有灯！

性能方面，华硕ROG Phone 2搭载高通最新发布的骁龙855+旗舰处理器，并提供最高12GB+512GB存储组合，标配UFS 3.0存储规格，内置6000毫安电池，支持30W快速充电，



华硕ROG Phone 2

视觉方面，华硕ROG Phone 2采用了一块6.59英寸的AMOLED电竞屏，分辨率为1080P，支持10位HDR，屏幕刷新率高达120Hz。

操控方面，华硕ROG Phone 2触控采样率达到了240Hz，并为玩家提供了Air Triggers 双肩键，让手机更接近手柄操作。

华硕ROG Phone 2外置风扇和扩展电竞配件，散热方面支持3D蒸汽冷却系统和外部夹式冷却器，一切为了游戏服务。

价格方面，8GB+128GB版本售价为3499元，12GB+512GB版本售价为5999元。

03 黑鲨游戏手机2

黑鲨游戏手机2

黑鲨游戏手机2是在今年3月发布的一款游戏手机，属于小米生态链，不过该机即将在7月30日发布全面提升的黑鲨游戏手机2 Pro版本，在此之前我们还是来看看老款。

外观方面，黑鲨游戏手机2同样也是采用的游戏手机普遍偏好的硬朗机械风格，正面为一块水滴全面屏，背部采用跑车造型，中央的“S”绿色LOG可以发光。

性能方面，黑鲨游戏手机2搭载骁龙855芯片，最高配备12GB内存+256GB存储，电池容量为4000mAh，支持27W高压快充。

视觉方面，黑鲨游戏手机2采用6.39英寸无刘海无水滴全面屏，分辨率为2340×1080，支持全程DC调光，Trueview Display技术还原真实色彩。



黑鲨游戏手机2

音效方面，黑鲨游戏手机2采用正面双扬声器设计，支持AI语音消噪技术，立体声录制，阻断回路可以有效抑制啸叫。

操控方面，黑鲨游戏手机2屏幕触控响应时间达到43.5ms，采用Magic Press技术感应手指按压屏幕的不同力度来实现三维触控功能。屏幕左、右两侧压感可分别进行独立按键映射，支持压力阈值、触控范围自定义调节。

黑鲨游戏手机2搭载液冷3.0塔式全域液冷系统，采用液冷板+液冷管的双驱液冷组件设计，结合手机创新的分布式热源架构覆盖发热部件，实现分区直触散热、独立热控。同时散出的热量依托金属中框从机身四周排出。

价格方面，8GB+128GB版本售价为2699元，8GB+256GB版本售价为2899元，12GB+256GB版本售价为3299元。

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