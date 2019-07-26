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    努比亚手机努比亚 Z20（全网通）

    努比亚Z20已获3C认证 支持最高30W快充

      [  中关村在线 原创  ]   作者：朱枧甲   |  责编：马荣

    中关村在线消息：日前，努比亚官方正式宣布将于8月8日发布新机——努比亚Z20。今日，国家3C认证中心官网显示，有一款型号为NX627J的努比亚手机通过了认证，不出意外应该就是即将发布的努比亚Z20。

    努比亚Z20通过3C认证，最大支持30W快充
    努比亚Z20手机3C认证信息

    根据数据显示，努比亚Z20于7月23日正式通过了认证，其配备一款型号为NB-A930A-USBA-1的充电器，这款充电器支持QC/PD/PPS三种充电协议，最大充电功率为30W。

    另外，根据此前的爆料，这次的努比亚Z20将会使用与此前一加7 Pro类似的曲面屏方案，并且还将采用与之前努比亚X手机类似的双屏设计，从而用后置相机能实现前置相机的功能。

    努比亚Z20手机真机曝光，高屏占比
    网曝努比亚Z20真机谍照

    此前努比亚品牌联合创始人倪飞还曾公开表示，王者级摄影旗舰手机应该是前后置摄像头都一样强悍，无论是拍风景、拍人、夜晚拍、自拍...都一样出色，可以轻松应对不同的应用场景。由此看来，努比亚Z20不仅会采用前后双屏的设计，还会在拍照方面拥有十分强劲的实力。

    （本文图片来自网络）

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：努比亚Z20已获3C认证 支持最高30W快充http://news.zol.com.cn/722/7228984.html

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