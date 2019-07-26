中关村在线消息：7月26日消息，荣耀公司近期公开了荣耀智慧屏的更多消息。今天华为消费者业务CEO余承东在接受腾讯科技采访时表示，荣耀的智慧屏将会推出三种尺寸，分别为55英寸、65英寸和75英寸。



余承东透露荣耀智慧屏更多消息：最大尺寸75英寸

余承东提到，智慧屏战略核心是大屏设备在全场景智慧化的升级。在现在这个万物互联的时代，5G将会帮助万物互联连接整个世界。1+8+N的是华为终端未来五到十年不变的战略。其中，电视是很重要的一个屏幕，家庭场景更见大智慧。

据了解，荣耀智慧屏将采用全新的海思鸿鹄818智慧芯片，这也是该芯片第一次亮相。鸿鹄818智慧芯片支持8K@30fps和4K@120fps的视频解码能力，支持6400万像素的图片解码。

画面方面，鸿鹄818搭载魔法画质引擎，通过动态画面补偿、高动态范围成像、超分算法、降噪算法、动态对比度增强、自动色彩管理和分区控光等画质技术，全面提升画面水平。

音频方面，鸿鹄818集成Histen音质优化技术，通过声场扩展、瞬态失真矫正、对白增强、响度自适应、智能低音等技术提升大屏音质体验。

此外，荣耀智慧屏还将搭载升降式AI摄像头，支持人脸识别等AI功能，提供拍照、视频通话以及更多智能体验。

（本文图片来自腾讯科技）

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