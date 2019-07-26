Mate20 X 5G版售6199元 另华为智慧屏有三款

中关村在线消息：今日下午的华为终端沟通会上，华为正式发布了旗下首款5G手机Mate 20 X 5G版。除了5G手机之外，还有发布了华为nova 5i Pro以及华为移动路由5G CPE Pro这两款新品。

沟通会上，除了手机之外，余承东还公布了荣耀智慧屏战略。余承东表示“华为要将数字电视从过渡到互联网电视之后，再进化到智慧屏时代”。据悉，荣耀智慧屏在8月份正式发售，华为智慧屏将在9月份发售。

华为Mate 20 X 5G版发布

华为Mate20 X 5G版在外观设计上与4G版无太大差别，不同的是华为Mate20X 5G版机身背面印有醒目的“5G”字样。



Mate20 X 5G版实拍机

核心硬件上也是大致相同。不同的是，Mate20 X 5G版搭载的是麒麟980+巴龙5000芯片，且同时支持这两种5G组网。因此华为Mate20 X 5G版也是获的首张中国5G进网许可证的5G双模制式手机，支持双卡切换和目前三大运营商的所有主流5G制式。



华为Mate 20 X 5G版速度比拼4G块10倍

另外在发布会现场，中国信息通信研究研泰尔终端实验室的马鑫还现场分享了5G终端的测试标准。其中在测试数据上，华为Mate 20 X（5G）通信能力达到了泰尔五星水平。也就是实现了10倍于4G网络的速度。

目前，Mate20 X 5G版已经开启预售。

华为在发布会上，还公布了搭载麒麟810芯片的华为nova 5i Pro。外观方面，华为nova 5i Pro搭载极点全面屏，后置摄像头模组采用经典矩阵式镜头设计。



华为nova 5i Pro

配置方面，华为nova 5i Pro采用了麒麟810人工智能芯片，搭载自研达芬奇架构NPU，支持双卡双VoLTE，支持AI美体视频，新一代GPU Turbo适配60款游戏，降低功耗10%；强大NPU算力支持，实现毫秒级AI抠图算法。

摄像头方面，华为nova 5i Pro前置支持3200万像素的人像超级夜景，后置搭载了4800万像素的AI四摄。



华为nova 5i Pro三种配色

配色方面有极光色、翡冷翠、幻夜黑三种。

除了公布了华为nova 5i Pro之外，华为官方还宣布，早前上市的nova 5/5i系列在上市首月中国市场总销量突破200万台。

华为移动路由5G CPE Pro正式发布：2499元

华为5G全网通智能路由器——华为5G CPE Pro正式发布。据悉5G CPE Pro是国内首款支持5G全网通的智能路由器。



华为移动路由5G CPE Pro

华为官方表示，该路由器搭载巴龙5000芯片，支持Sub6G全频段覆盖，5G网络下，理论峰值速率可达4.6Gbps。

其他配置方面，华为5G CPE Pro采用双高导热散热片与流体力学设计，散热效率提升了30%，与上一代相比，其体积缩小45%，5G网络峰值性能提升60%。

值得一提的是，华为5G CPE Pro支持4G/5G，以及支持NSA与SA多模组网。当用户插入5G SIM卡后，4G手机也能实现5G网络接入。

华为智慧屏正式官宣：9月发布 有三款

在媒体沟通会上，华为消费者业务CEO余承东还公布了华为智慧屏战略，称华为智慧屏将成为家庭场景中的智慧交互中心、跨屏体验中心、IoT控制中心和影音娱乐中心。



华为智慧屏将有三款：9月发布

余承东表示，华为智慧屏将拥有一系列技术储备，包括自研的麒麟AI芯片，鸿鹄智慧显示芯片，凌霄WIFI芯片；OS级黑科技，鸿蒙内核也将会在智慧屏中出现。



余承东公布华为智慧屏战略

对于华为智慧屏的发布时间，余承东表示，华为智慧屏将有三款尺寸，分别是55英寸、65英寸和75英寸，9月将发布。此外，他还透露荣耀智慧屏产品将会在8月发布。



华为智慧屏幕将在9月发

余承东表示，华为要将数字电视从过渡到互联网电视之后，再进化到智慧屏时代。智慧屏将成为智慧交互中心，拥有语音控制、视觉识别和智能人体感知；跨屏体验中心，拥有高分辨率和高帧率投屏，手机变遥控和耳麦，便捷分享；IoT控制中心，智慧屏成为HiLink生态管家，目前已拥有超5000万用户，超900型号，超100品类；影音娱乐中心，拥有高质量的音质，画质和海量内容。

上市日期及价格



华为Mate 20 X 5G版已经开始预约

目前华为Mate 20 X 5G版已经开始预约，并仅有8+256GB版提供，售价为6199元，8月16日正式开售。



华为nova 5i Pro售价和发布日期

华为nova 5i Pro售价2199元起，其中6+128GB版的售价为2199元，8+128GB售价2499元，8+256GB版售价2799元。今天下午开启预售，8月2日上午10:08正式开卖。



华为移动路由5G CPE Pro售价

华为移动路由5G CPE Pro售价2499元，将在今天开启预售，7月29日正式开售。

（本文图片来自互联网）

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