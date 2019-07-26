小米调整云服务付费方案 至少免费升级30GB

中关村在线消息：近年来随着手机、网络技术等方面的迅速发展，云服务对用户的作用越来越明显，云服务为用户提供数据同步、查找设备等多方面服务。

而小米公司也在2012年这正式推出了小米云服务，可以为用户提供数据同步、备份、 查找设备、空间扩容、管理账号等服务。



小米云服务将调整付费方案

近日，小米云服务宣布将在2019年7月29日调整会员方案和定价，小米官方表示调整后的云服务会拥有更大的空间，同时在价格方面也会更加优惠。

具体调整内容为：1.黄金会员空间从20G调整为50G，价格不变。2.白金会员空间从 100G 调整为 200G，价格从12元/月 调整为 19元/月，99元/年调整为159元/年。



小米云服务付费方案调整详情

另外，小米官方还表示，用户如果在2019年7月29日之前购买了黄金会员且未到期，将会自动升级为50G云存储空间。而之前购买了白金会员且未到期的用户，将会免费升级至200G云存储空间，在费用到期后才会按照新会员价格续费。

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