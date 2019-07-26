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    富士康正扩大生产线：皆因获得华为手机加单

      [  中关村在线 原创  ]   作者：吴晓宇   |  责编：张剑锋

    中关村在线消息：7月26日消息，据证券时报报道，代工工厂富士康今年上半年接下来众多H客户的摄像头及模组订单，相关领域年增长几近翻倍。这些摄像头和模组订单主要用于智能手机身上。

    富士康正扩大生产线：皆因获得华为手机加单
    富士康正扩大生产线：皆因获得华为手机加单

    仅仅5月和6月两个月时间，富士康的产量增长就超过15%。一些分析人士表示，所谓H客户指的就是华为。目前，华为方面并没有对此进行回应此事。不过，鸿海方面对这样的传闻并没有否认，只是表示相关信息要以正式公告声明为主。

    此前，美国代工企业伟创力已经被华为踢出其供应链体系，该公司曾扣留华为价值约7亿元人民币的生产物料和设备长达一个月。

    报道称，在美国政府将华为列入“实体名单”后，伟创力当即宣布中断与华为的合作，并要求其全球代工厂立即停止华为设备的生产，并扣留了华为的生产物料以及已生产完成的产品。

    双方谈判直到6月中旬，伟创力方面才终于同意归还，但要求将这些生产物料和设备转运给一个不属于美国“实体清单”所列华为及其68个关联企业的第三方，并由华为承担全部费用。

    据悉，伟创力目前是全球第二大电子产品代工企业，于1987年进入中国市场，在珠海、深圳、苏州、长沙等地均设立工厂。据称伟创力每年有25亿美元来自华为的订单。

    在“扣留事件”之后，伟创力曾一度象征性地恢复了部分华为订单的生产，但在经历了多次谈判后，华为最终将伟创力彻底从其供应链体系中剔除。

    （本文图片来自互联网）

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    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/722/7228925.html report 1152 中关村在线消息：7月26日消息，据证券时报报道，代工工厂富士康今年上半年接下来众多H客户的摄像头及模组订单，相关领域年增长几近翻倍。这些摄像头和模组订单主要用于智能手机身上。富士康正扩大生产线：皆因获得华为手机加单仅仅5月和6月两个月时间，富士康的产量增长...
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