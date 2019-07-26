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    荣耀智慧屏8月10日公布：开发者大会公布详情

      [  中关村在线 原创  ]   作者：吴晓宇   |  责编：张剑锋

    中关村在线消息：7月26日消息，荣耀公司总裁赵明今天参加了广州举行的GMIC2019全球移动互联网大会。在这次互联网大会上，赵明除了公布荣耀智慧屏搭载鸿鹄818芯片之外，还宣布荣耀智慧屏将会在华为开发者大会上公布更多消息，8月10日正式公开。

    荣耀智慧屏8月初正式公布：开发者大会公布详情
    荣耀智慧屏8月10日公布：开发者大会公布详情

    赵明提到，荣耀要做的不是传统电视，而是要做的电视的未来，他们希望可以用创新科技加速传统电视行业演进。不过，赵明心态放的也很平，需要从基础做起。

    据了解，荣耀智慧屏将采用全新的海思鸿鹄818智慧芯片，这也是该芯片第一次亮相。鸿鹄818智慧芯片支持8K@30fps和4K@120fps的视频解码能力，支持6400万像素的图片解码。

    画面方面，鸿鹄818搭载魔法画质引擎，通过动态画面补偿、高动态范围成像、超分算法、降噪算法、动态对比度增强、自动色彩管理和分区控光等画质技术，全面提升画面水平。

    音频方面，鸿鹄818集成Histen音质优化技术，通过声场扩展、瞬态失真矫正、对白增强、响度自适应、智能低音等技术提升大屏音质体验。

    此外，荣耀智慧屏还将搭载升降式AI摄像头，支持人脸识别等AI功能，提供拍照、视频通话以及更多智能体验。

    （本文图片来自互联网）

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：荣耀智慧屏8月10日公布：开发者大会公布详情http://news.zol.com.cn/722/7228885.html

    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/722/7228885.html report 963 中关村在线消息：7月26日消息，荣耀公司总裁赵明今天参加了广州举行的GMIC2019全球移动互联网大会。在这次互联网大会上，赵明除了公布荣耀智慧屏搭载鸿鹄818芯片之外，还宣布荣耀智慧屏将会在华为开发者大会上公布更多消息，8月10日正式公开。荣耀智慧屏8月10日公布：开...
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